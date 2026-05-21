保育類麝香貓罕見白天現蹤！翡翠水庫首篇脆文吸引逾2萬讚

翡翠水庫近日記錄到保育類麝香貓罕見白天現蹤的珍貴畫面。（圖擷自Threads「taipei.feitsui」）

翡翠水庫日前開通Threads帳號「taipei.feitsui」，20日PO出首篇文章記錄到保育類「麝香貓」在白天現身翡翠水庫的照片，令網友嘖嘖稱奇。

翡翠水庫帳號「taipei.feitsui」20日發布首條脆文，PO出保育類動物麝香貓，在白天罕見現蹤的畫面；翡翠水庫方面指出，麝香貓行蹤隱密、靈巧優雅，展現自然生態的活力。這不僅是偶然發現，更是長期保育成果的象徵。水庫在供水之餘，也提供安全棲地，顯示生態系健康平衡，凸顯水資源保護的重要性。

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脆文發布一天吸引逾2萬讚，超過4千多人分享，網友紛紛表示「原來台灣也有麝香貓」、「超級國寶耶」、「好難得白天出現的麝香貓，真可愛」、「原來麝香貓長這樣，鏡頭君太棒了」、「這隻貓看來挺自在，生態保護有感」。

麝香貓是台灣珍貴稀有保育類野生動物，主要棲息在台灣海拔1000公尺以下的低海拔區域，與生產「麝香貓咖啡」的椰子貓為不同物種，近年紀錄顯示在藤枝地區的族群數量穩定上升。農業部則提醒民眾，若遇見野生麝香貓，應遵守不干擾、不驅逐、不追趕的「三不原則」。

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