密室逃脫員工勒頸亡 北市文化局：未來每年至少2次專案稽查

台北市議員洪健益今（21）針對「邏絲起子」員工勒頸死亡案件，邀集北市府相關局處、死者家屬、委任律師及員工等人召開記者會。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員洪健益今（21）針對密室逃脫「邏絲起子」員工勒頸死亡案件，邀集北市府相關局處、死者家屬、委任律師及員工等人召開記者會。文化局專門委員邱稚亘表示，文化局上週接下主管機關角色，正訂定「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」；文化局於記者會尾聲公布指引。

邱稚亘提到，文化局上週起已正式接下主管機關角色，並在15日至20日間針對北市34家密室逃脫業者進行聯合稽查。針對公安、消防、室內裝修及保險不全的部分，已做出裁罰並限期改善；正訂定「台北市沉浸式內容體驗產業安全指引」。

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邱稚亘說，在這次稽查中發現，類似逃脫的機制中，櫃檯大約都有監視器，但監視器並沒有涵蓋到所有的遊戲場域以及工作人員的工作區域。 同時看到，並非所有業者都有在消費者進場前，針對整個流程的公共安全及求助機制做完整的說明。未來會要求業者針對機關的設計、測試都要留下完整的紀錄跟圖說，並針對安全性、緊急措施與防呆機制進行規範。

邱稚亘表示，目前機關安全性這個部分並沒有法規強制性，但有請業者現場解說，並發現許多現場工作人員是因應預約制、時段制而聘用的工讀生（佔絕大部分）。 針對這些產業特性跟管理缺失，會在新訂定的安全指引中做進一步規範。

邱稚亘承諾，除了平常的聯合稽查，未來每年，特別是在寒暑假之前，都會啟動專案稽查來確保場域安全。也會朝向定期稽查並公佈違規業者名單的方向執行，讓業者有所警惕，保障工作人員與消費者的安全，建立一套可以依循的規範。稽查頻率原則上一年至少2次。

法務局主任消保官林傳健表示，除了聯合稽查，也要求這類場所必須強制投保公共意外責任險，並針對消費者權益、事前安全告知及後續賠償機制訂定相關規範，避免憾事再次發生。

勞動局勞檢處主秘康水順說，配合文化局進行聯檢，針對現場是否有立即危險的設施進行稽查。

另外，關於密室逃脫員工表示，公司採取「有上班才投保」的方式，勞保紀錄中有高達數百筆頻繁加退保的紀錄。康水順說明，此為勞保局業務，然就他所知無違法。

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