台南永康崑大路市地重劃10月啟用 土地分配結果公告

台南永康崑大路市地重劃區預計10月啟用，即日起至6月17日辦理土地分配結果公告及閱覽作業。（地政局提供）

台南永康崑大路市地重劃區重劃工程即將於7月竣工，預計10月啟用，即日起至6月17日辦理土地分配結果公告及閱覽作業。

永康崑大路市地重劃位於永大路一段與崑大路交界，面積約4.337公頃，鄰近國道一號與崑山科大生活圈，重劃後可提供住宅區土地面積2.583公頃，公園、兒童遊樂場、廣場、停車場、道路等公共設施用地面積約1.735公頃，其中，結合當地文史特色，以鯽魚潭意象打造兼具滯洪功能的特色公園與新設停車場空間，透過重劃開發方式，優化永康門戶交通，解決在地淹水舊患，並活化土地利用。

請繼續往下閱讀...

地政局長陳淑美表示，崑大路重劃區土地所有權人88人，重劃前計有建國段468地號8筆及崑山段913地號等共計131筆土地，重劃後分配建國段5筆、崑山段54筆土地。4月已召開共同負擔土地調整分配原則暨土地分配草案說明會，重劃區土地分配成果於5月19日起至6月17日止，公告30天，市府已郵寄土地分配結果資料給各土地所有權人，土地所有權人可於公告期間至永康區公所1樓閱覽相關圖冊，地主可洽現場駐點人員協助閱覽自身相關圖冊。若對分配結果有異議者，得洽詢地政局區段徵收科，或於公告期間向市府以書面提出異議。

陳淑美指出，公告期間屆滿後，市府將依程序辦理土地分配異議處理、地籍整理及土地登記等相關作業，可望於年底完成點交土地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法