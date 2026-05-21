不幫忙繳機車分期花錢課遊戲就是拜金女？ 網轟：你不值得擁有女朋友

有男網友上網抱怨女友寧願花錢在遊戲點數也不願幫他付新車分期，引來大批網友吐槽「她值得更好的」。（圖擷取自社群平台「Threads」）

針對台灣的低結婚率、低生育率，有一派開玩笑的說法是「現在台灣男性的良率比台灣晶片還低」。日前有位網友PO文抱怨他女友「寧願在遊戲課金，也不願幫他付機車分期」，引來大批網友砲轟「建議放生，你不值得擁有女朋友」、「勸你不要對別人的錢有過多佔有慾」、「他花自己的錢為什麼要幫你付機車分期」。

原PO曬出一張LINE PAY付款截圖，並發文提到「今天看女友手機快氣死，寧願花錢買遊戲點數，也不幫我付新車分期？拿去質問她，還被罵偷看隱私，女生玩遊戲有需要儲那麼多嗎？是不是該放生啊= =」，吸引51萬次瀏覽，2600多則討論，其中最引人注目的是更新2026年5月為止台女拜金標準，目前依照網友收集進度，已經位列24.（花自己的錢）買遊戲點數2990元。

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PO文引來大批網友吐槽，外加有女網友現身說法，「玩遊戲一個月就是要花5000元養虛擬男人，超級值得」、「超值又有情緒價值」、「超愛我1個月花1萬」、「每個月都跟自己說課2-3千就好，每次都5-6千在跑，週邊再買一買都萬去了」、「剛入坑還不到一個月先嗑了快2萬，5個男人超級香」、「至少這男人不會開口要妳替他買車付分期，還能提供妳滿滿情緒價值」、「我可以花5萬也沒關係」。

更有網友指出重點「1.她是你女友不是你老母。2.這車是你要買的還是她要買的？3.如果分手，這台車是她留還是你留？」、「女友憑什麼幫你付新車分期？車子又不是她的」、「勸你一句趕快放生吧，她值得更好的」、「不要對你女友的錢那麼有佔有慾、還有不要偷看他的手機、他要付遊戲的錢也不甘你的事、你自己新車分期自己繳就好了還要女朋友幫你繳丟不丟臉」。

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