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    首頁 > 生活

    基隆科展6件進軍全國賽 許繼哲獲優良指導教師

    2026/05/21 12:49 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆建德國中教師許繼哲指導20屆科展獲「科展優良指導教師」（基隆市教育處提供）

    基隆建德國中教師許繼哲指導20屆科展獲「科展優良指導教師」（基隆市教育處提供）

    基隆市科學展覽會成果揭曉，共有6件作品獲得「特優」佳績，代表基隆市進軍全國科學展覽會，為地方科學教育再添榮耀。建德國中老師許繼哲指導20屆科展獲「科展優良指導教師」。

    教育處指出，這次獲得特優的6件作品，涵蓋生活應用、自然觀察、數理推導及科技創新等多元領域，充分展現學生將日常經驗轉化為科學研究的能力。

    自武崙國小的研究團隊，從在地文化與生活出發，結合紫菜抗氧化實驗與大武崙沙雕現象，透過嚴謹操作與反覆測試，將平凡素材昇華為具科學價值的研究成果。八斗國小學生則以潮間帶生物為研究對象，觀察岩瓷蟹自割現象出發，歷經2年調查與實驗，成功解析其大螯脫落與再生機制，展現長期觀察與持續探究的科學精神。

    在國中組的部分，武崙國中長時間觀察蜘蛛飄行行為，深入解析生物行為特性，展現高度耐心與科學素養。銘傳國中學生於數學領域中，歷經反覆驗證與推導，克服研究瓶頸，最終成功建立完整不等式模型，體現堅持不懈的學習態度。明德國中則結合環保與人道關懷理念，利用廢棄棉被與毛巾設計種植的「環保救生包」，提供災害情境下的糧食解決方案。二信國中則開發AI智慧老人陪伴機器人，整合語音與影像辨識技術，具備跌倒偵測與即時通報功能，回應高齡化社會需求。

    建德國中教師許繼哲指導20屆科展，表彰其多年來在科學教育上的辛勤付出與創新指導，獲「科展優良指導教師」獎。武崙國中李冠儀老師、長樂國小施保成老師、莊秀卿老師、正濱國小莊菽旂老師及尚仁國小廖淑芬老師等人，以專業知識與耐心啟發學生，帶領學生參加科展，探索科學的熱情與潛能，成為師生學習楷模。

    教育處指出，晉級全國決賽之作品將提高補助金額，協助代表隊延聘專家學者深化指導、添購實驗設備，並支應參展期間之交通、住宿與膳食費用，使學生得以無後顧之憂，全心投入科學研究與發表。

    基隆中正國中獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆中正國中獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆中山高中國中部獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆中山高中國中部獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆安樂國小獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆安樂國小獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆建德國小獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆建德國小獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆銘傳國中獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆銘傳國中獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆二信高中附設國中部獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

    基隆二信高中附設國中部獲今年科展特優進軍全國科展賽。（基隆市教育處提供）

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