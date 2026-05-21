520結婚週年紀念日快樂！失聯飛官辛柏毅妻子感性發文逼哭網友

飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮東北外海失聯。（圖擷取自臉書「IDF 經國號」）

空軍一架F-16V戰機於今年1月6日於花蓮外海不幸失事墜海，至今未尋獲上尉飛官辛柏毅。辛柏毅的妻子昨（20）日晚間發文，「115年5月20日，結婚紀念日快樂」。她說，當天買了一束鮮花跟蛋糕送給自己，去沙灘訴說了很多秘密跟委屈，一個人吃兩個人的紀念日晚餐跟蛋糕，她想和辛柏毅說，她已經長大了，可以大方地說著「我要一個人過結婚紀念日」，也學會了自己一個人做很多事。但最後她也說，一個人睡覺時還是很害怕，也常在夢裡聽到飛機引擎聲，「也還是很想三不管的賴在你身上聽你低沉的呼吸聲」，字裡行間流露無盡思念。

辛柏毅去年5月20日登記結婚，年底才與妻子赴北歐度蜜月，未料返隊不久後，於今年1月6日傍晚6時許，駕駛機號6700的F-16V單座戰機自花蓮基地起飛執行夜間訓練，晚間7時30分左右雷達光點消失，軍方隨後證實在花蓮附近海域失事，至今仍下落不明。

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辛柏毅的妻子昨天在Threads上發文回憶，去年的5月20日，辛柏毅拿著閃亮的鑽戒，許諾給她一個家，她還記得自己當時笑著說「每年的今天我都要一束鮮花」，而辛柏毅當時還說，花枯萎後要丟垃圾很麻煩。

她表示，結婚週年紀念日，她早上9點半起床運動，然後買了束鮮花和蛋糕送給自己，還把自己的頭髮弄成一朵粉紅蘑菇，「去了有你的沙灘說了好多好多的秘密跟委屈」，接著她也一個人吃了兩個人的紀念日晚餐跟蛋糕。

她說，有了辛柏毅給的底氣，她現在能大方地說要一個人過結婚紀念日。她知道，辛柏毅一定希望她能過得很幸福，她也想向對方分享，現在自己已經長大了，會好好過馬路、好好吃飯、作惡夢時也會自己安慰自己了，「這些事我一件一件學會了，可是我一個人睡覺的時候還是很害怕，我還是常常在夢裡聽到飛機的引擎聲，也還是很想三不管的賴在你身上聽你低沉的呼吸聲。」

「我把你藏得很深很深，也把你談得很輕」她輕輕地說。她對辛柏毅說，現在自己已經可以笑著聊起對方，聊他的童年、飛行經歷及所有的一切。「今天也把自己時間都填滿滿的，不容許自己有空白的時間流眼淚！有些瘋狂是只有你懂的，謝謝你闖進我的世界，我會努力幸福的。」

文章下方，不少網友溼了眼眶，留言表示：「心疼」、「妳好棒，他唯一想看到的就是妳快快樂樂的繼續生活下去吧」、「妳真的很棒，代替他把妳自己照顧的很好」、「看了妳的文章覺得很心疼。希望妳可以一切好好的」、「莫名的感到心酸」、「希望妳越來越好」。

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