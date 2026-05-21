斗六鐵路高架化將報政院核定 陳世凱：車站重建納入商業需求規劃

地方反映未來因應高架化工程，斗六車站重建需考量消費需求。陳世凱允諾會納入規劃。（記者李文德攝）

日前交通部通過「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性研究報告，將報請行政院核定，今（21）日交通部長陳世凱受立委張嘉郡等人之邀，前往斗六車站現勘。在地提出政院儘速核定並改善斗六車站重建後經濟效益。陳世凱表示，此工程效益高，會持續努力推動，並納入車站具備商業化功能的意見。

2017年開始，雲林縣府獲交通部補助、進行斗六市區鐵路高架化可行性評估，而斗六市區鐵路6公里的沿線會經過7平交道、3陸橋、2地下道，工程預計拆除3處陸橋，並設置臨時平交道，總工程逾220億元。上個月底交通部正式宣布通過可行性研究報告，後續將報請行政院核定，代表此案邁入關鍵里程碑。

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今陳世凱在雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇、公路局長林福山等人陪同下到斗六車站現勘。

張麗善說，目前可行性研究評估通過了，有待行政院核定，就可以進入綜合規劃，希望後續的環評或是可行性評估或細部規劃，都可以儘速推動，甚至縮短時程，另外因應物價波動，縣府已將自籌款從27億提高至42億元，希望可以帶給雲林鄉親安全和尊嚴。

張麗善指出，因應未來鐵路高架化，斗六車站也將重建，希望交通部、鐵道局、台鐵公司可以評估斗六車站經濟效益，可以納入在地消費需求，讓車站可以達到招商引資的作用，帶動商業經濟。

張嘉郡表示，此次考察相關記錄請交通部兩週內函送給各考察委員、付之交通委員會，未來還有11年時間要走，如果能縮短在7、8年，相信交通部也會很樂意。

陳世凱表示，鐵路阻隔斗六東、西兩側的發展，各界不分黨派都很關心鐵路高架化計畫，而「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性評估案自2020年進入中央審查程序，至今年4月27日通過，交通部協助克服曲率半徑等問題，斗六鐵路立體化會陸續解決地下道、平交道等問題，工程效益非常高，後續還有綜合規劃等程序會持續努力推動。

陳世凱強調，目前台鐵公司也因應未來鐵路高架化工程，正規劃臨時軌道等設置， 而過去交通部常站在「交通功能」為考量，後續場站也會一定納入具備商業化功能，也正是台鐵公司在努力的方向。

交通部長陳世凱（前右4）今到斗六車站現勘。（記者李文德攝）

地方反映未來因應高架化工程，斗六車站重建需考量消費需求。陳世凱允諾會納入規劃。（記者李文德攝）

日前交通部已通過斗六市區鐵路高架化可行性評估，地方盼政院可以儘速核定，儘速綜合規劃環節。（記者李文德攝）

交通部長陳世凱（右）今到斗六車站現勘。（記者李文德攝）

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