竹縣景觀樹招惹到單車「怪老子」？ 三更半夜斬首3樹

無辜的榕樹被單車「怪老子」斬首，枝葉還被整齊堆放在一旁。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府文化局園區深夜出現單車「怪老子」，疑似持斧頭等，摸黑「斬首」3棵榕樹，還把「樹屍」整齊擺放在旁！詭異行徑讓習慣帶孩子到文化局園區看書、散步的媽媽們恐慌，擔心「怪老子」的刀斧有沒有可能，下次就是往人頭揮去？口耳相傳近期不要靠近這個人來人往的開放空間。

縣府文化局長朱淑敏說，這件事情發生在本月5日深夜11點前後，從園區監視器畫面研判，這名男子年約6、70歲，騎單車而來，停留案發現場約40分鐘，前述行徑怪異，他們懷疑並非常人，且能充分掌握園區死角犯案，認為應該是文化局的「老朋友」。

請繼續往下閱讀...

她說，案發後已報警追查，也提升園區內原有24小時保全的巡邏密度，特別是在夜間時段。未來警方真的順利找到行為人後，將依法究辦。

至於被斬首的3棵榕樹，朱淑敏也心疼認為「到底招誰惹誰」。它們約20年前配合縣史館開幕而栽植的景觀榕樹，從光明一路往吳濁流路栽種了2排、約20棵，經修剪成橢圓形、約莫比人高一點，討喜可愛，很受來客喜歡。

由於樹木本身並沒有因此死亡，被砍下的樹枝都被行為人集中整齊擺放在旁。近來文化局也沒有被客訴等糾紛，實在讓她想不透對方為何半夜三更與3棵樹過不去。

轄區派出所初步調查研判，這名男子可能就住在附近，已全面清查周邊治安顧慮人口、街友、精神不穩定者中以查明作案動機，但迄今還無所獲，先加強周邊巡邏以維安。

新竹縣政府文化局園區內3棵榕樹原因不明被人斬首。（記者黃美珠攝）

被斬首的榕樹枝整齊堆放在一旁。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府文化局園區內3棵榕樹原因不明被人斬首。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法