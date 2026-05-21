苗栗9偏鄉小校跨校結盟 展現「小而美」強大韌性。（趙文德提供）

為打破地理限制、消弭小校孤立困境，「115年苗栗縣偏鄉小校學校特色分享交流計畫」在苗栗縣盛大展開。活動匯聚僑樂、龍坑、談文、溪洲、新埔、景山、東興、豐林及南河等9所學校的校長與教師代表，透過跨校結盟與資源共享，攜手點亮偏鄉教育的翻轉之路。

台灣公益聯盟彭美琪主任與苗栗縣召集人僑樂國小校長許嘉勳皆強調，跨校聯動能串聯彼此能量，讓偏鄉不再是教育孤島；活動中，9校代表於5分鐘內淬鍊出在地文化、生態及科技融合的教育亮點。其中，學校長期深耕基本學力，學生會參加美國與英國系統的語言檢定，長期下來，畢業生錄取台清交成等優質大學的比例高，雖然是小校，也能夠成為苗栗人才的搖籃。

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南河國小分享耶拿實驗教育的混齡教學，結合科技平台，小朋友寫童詩、譜曲、作主題曲，學生的作品也在苗栗縣的夢花文學比賽中名列前茅；新埔國小發展食農教育、生態保育、海洋教育，結合農業試驗所資源，保育瀕臨絕種的植物，深耕環境永續議題

參與學校除展示優選教案，更舉辦座談會聚焦永續發展，預計於今年8月辦理共識營，盼跨校結盟不僅點燃教育創新的火花，更為偏鄉小校轉型樹立了全新的共學典範。

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