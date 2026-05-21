林保署推廣種植土肉桂 攜手義美推森林系點心「土肉桂牛奶餅」

林業及自然保育署台中分署推廣種植本土的土肉桂，與義美攜手推出森林系點心「土肉桂牛奶餅」。（林業署提供）

林業及自然保育署台中分署推廣種植本土的土肉桂，目前種植面積已達10公頃，並持續導入經營管理、加工利用等培力課程，協助農友提升林農產量與收益，逐步建立永續林業產業鏈，發展山村綠色經濟，近日即與觀樹教育基金會與義美食品再度攜手，推出全新「土肉桂牛奶餅」，將台灣原生樹種土肉桂獨特辛香，化作香濃酥脆的森林系點心，即日起在義美全台門市販售，同時也在大雪山、八仙山國家森林遊樂區及營林所台中出張所宿泊所限量開賣。

林業保育署台中分署積極輔導林農種植具經濟效益的原生造林樹種土肉桂，將原本依賴農藥與高耗能管理的慣行果園，逐步替換為適地適種的土肉桂，也為山村林業創造兼具生態與經濟的新模式。

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近年來，台中分署更攜手觀樹教育基金會，推動友善林地經營，輔導林農導入「草生栽培」管理，透過不噴灑除草劑與農藥的友善工法，恢復林地生態系，達到人與山林和諧共存的願景。

台中分署所轄大安溪事業區已有多位承租國有林地林農主動移除原有果樹，改種植土肉桂。林農表示，過去果樹栽培需頻繁施用農藥及除草劑，管理成本高且耗費人力，改種土肉桂後，不僅管理相對簡單，也能透過枝葉採收獲得穩定收益，同時兼顧生態保育與永續利用。

近年土肉桂種植面積已達10公頃，台中分署並持續導入經營管理、加工利用等培力課程，協助提升林農產量與收益，逐步建立永續林業產業鏈，發展山村綠色經濟。

這次與深耕在地食材的義美食品再度攜手合作，開發出森林系點心「土肉桂牛奶餅」，即日起在義美全台門市販售，並同步在大雪山、八仙山國家森林遊樂區及營林所台中出張所宿泊所限量開賣，希望透過民眾的購買支持，讓更多人認識台灣原生植物土肉桂的魅力，也讓「吃」成為守護山林的一種力量，共同開啟永續新食力時代。

林農移除甜柿改種植土肉桂。（林業署提供）

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