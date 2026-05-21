青螺小燕鷗消失之謎 澎湖野鳥學會提出調查報告

青螺沙嘴出現的雜木堆，提供老鼠躲藏空間。（鄭謙遜提供）

針對高雄市野鳥學會常務監事羅柳墀示警，澎湖青螺沙嘴為澎湖縣政府公告的小燕鷗繁殖棲地，今年5月初僅剩個位數巢數，情況極不尋常，並將原因歸咎於澎湖縣政府在小燕鷗繁殖季前進行採沙與航道清理工程。澎湖野鳥學會提出調查報告，主因是「鼠患」。

澎湖野鳥學會調查組長鄭謙遜表示，4月7日調查時就有聽到小燕鷗的叫聲，但繁殖區沒看到小燕鷗，4月10日發現下了2巢，到4月27日已發現下了49巢，54隻。5月3日早上多數的小燕鷗巢都不見了。研究人員在第一時間通報縣府農漁局情況。

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研究人員進入觀察，巢內外都沒什麼痕跡，低地2堆海漂木頭下有些洞，推測可能是鼠洞，高地的東邊也有2堆木頭。青螺沙嘴幾種可能破壞小燕鷗繁殖旳元兇，包括流浪犬、蛇、老鼠。首先如果是流浪犬，沙地上會有腳印，巢型會被破壞，流浪犬不太會吃蛋，通常只會咬破，巢附近會有蛋白滴下痕跡與破碎蛋殼，現場都沒發現；如果是蛇，巢型會被破壞，影響的範圍不會全部。

最後是老鼠了，青螺沙嘴一直都有老鼠，澎湖鳥會在2011年就曾以夜視監視器拍過老鼠抱蛋去藏的畫面，當天晚上附近總計有6巢遭殃。回到5月3日當天，根據現場巢位的狀況，和附近發現的4堆木頭，提供了老鼠躲藏的條件，推測可能是幾隻老鼠所為。研究人員與縣府農漁局研商後，由縣府在7月31日後，針對青螺沙嘴可能躲藏老鼠的隠避物進行移除，嘗試改善影響小燕鷗繁殖的問題。

小燕鷗產下的蛋，一夜之間不見蹤影。（鄭謙遜提供）

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