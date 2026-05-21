桃市圖響應「朱雀先驅計畫」 贈1500冊書籍至屏東5國小

屏東縣潮東國小學生拿到桃園市立圖書館捐贈的圖書，人手一本閱讀，相當高興。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館響應國立屏東大學「朱雀先驅計畫」，將1500餘冊圖書，分贈至屏東縣大光、潮東、車城、水泉及玉光國小等5所學校，市圖更精選「The Wild Robot Protects荒野機器人」、「Matilda瑪蒂達」、「屁屁偵探」及「神奇樹屋」等國際經典與人氣讀本，學生拿到書籍閱讀都很高興，也感謝桃市圖遠從300公里外送來的精神糧食。

這批書籍已經送達各學校圖書館，學生們也挑選自己喜愛的圖書閱讀，主辦單位昨舉辦線上贈書儀式；市立圖書館長施照輝表示，感謝屏東大學事先調查各校需求，讓閱讀資源精準送達偏鄉學校，除提升學童閱讀力與國際視野，也促進跨縣市教育共好。

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屏東大學校長陳永森說，「朱雀先驅計畫」是屏東大學推動的大學社會責任（USR）計畫，與桃園市立圖書館合作不僅打破地理限制，也讓閱讀資源跨越城市與距離，真正走入南方校園。

「朱雀先驅計畫」主持人、教授林曉雯表示，這次贈書涵蓋文學、科普、情緒教育及國際視野等多元主題，不只是圖書資源的分享，更象徵跨縣市教育能量的串聯與合作，期盼透過閱讀陪伴偏遠地區孩子成長，為未來種下希望的種子。

車城國小校長謝郁如代表5所學校，感謝桃園市立圖書館跨越縣市的愛心，這批好書充實各校校區、班級圖書角及漂書站館藏，也結合學校分級閱讀認證制度，有效提升孩子自主閱讀與師生共讀風氣。

桃市圖分享的圖書依學童年齡與閱讀需求而適性配書，除精選國際經典與人氣讀本，並搭配「猜猜我有多愛你」、「菲菲生氣了」、「國家地理少兒版」及「漫畫大英百科」等社會情緒學習（SEL）與科普書籍，期盼透過多元閱讀，引導孩子培養邏輯思考、情緒表達、同理能力及探索世界的視野。

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