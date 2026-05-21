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    首頁 > 生活

    炎夏學習涼爽不中斷 桃園市編1.15億補助公立國中小冷氣電費

    2026/05/21 10:25 記者李容萍／桃園報導
    炎夏學習不中斷，桃園市編1.15億元補助公立國中小冷氣電費。（桃園市教育局提供）

    炎夏學習不中斷，桃園市編1.15億元補助公立國中小冷氣電費。（桃園市教育局提供）

    炎熱的夏天報到！桃園市政府今年度持續推動「班班有冷氣」政策配套措施，編列共計1億1574萬元整，全額補助市轄公立國中小學教室冷氣電費，確保學子在炎炎夏日中能於涼爽、安定的環境中專心學習，不受酷暑影響學習成效。

    市府教育局長劉仲成表示，為兼顧「舒適學習」與「節能減碳」，市府同步要求各校落實智慧化能源管理系統（EMS）的應用，該系統能協助校方即時監控用電情況，預防用電過載以確保校園安全，更透過智慧化排程，讓冷氣使用更具效率，室溫達28度以上，學校即可開啟冷氣，並搭配吊扇循環維持室內恆溫與空氣流通，此舉不僅提升學習成效，更落實環保與永續校園的精神，從小培養學生正確的節能觀念。

    市府也編列經費協助學校定期進行冷氣濾網清洗及設備保養，以延長電器使用壽命並確保室內空氣品質，各校學生在校使用冷氣無需額外負擔電費，落實教育公平性，並減輕家長的經濟壓力，讓每一位孩子都能在相同的舒適環境下專心致志、多元發展。

    劉仲成說，未來市府將繼續提升各項教學場域與基礎設施，為桃園學子創造更穩定、安心且充滿熱情的學習環境，引領學生在卓越的教育資源支持下，持續發光發熱。

    炎夏學習不中斷，桃園市編1.15億元補助公立國中小冷氣電費。（桃園市教育局提供）

    炎夏學習不中斷，桃園市編1.15億元補助公立國中小冷氣電費。（桃園市教育局提供）

    炎夏學習不中斷，桃園市編1.15億元補助公立國中小冷氣電費。（桃園市教育局提供）

    炎夏學習不中斷，桃園市編1.15億元補助公立國中小冷氣電費。（桃園市教育局提供）

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