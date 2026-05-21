拓展東南亞入境旅遊市場！台中市觀旅局至馬來西亞推廣觀光

台中觀旅局攜手觀光業者赴馬來西亞宣傳台中觀光。（觀旅局提供）

台中市觀光旅遊局為積極拓展東南亞入境旅遊市場，5月13日至20日赴馬來西亞檳城、吉隆坡進行觀光推廣活動，透過「台灣旅展」專場及穆斯林場、華人場B2B推廣會等方式，提升台中觀光品牌於馬來西亞市場的能見度。

觀旅局表示，這次於5月15日至17日在馬來西亞檳城知名購物中心Queensbay Mall舉辦「台灣旅展」專場，現場展示旅遊資訊，並有互動集章及面對面交流等活動，直接向當地民眾推廣台中觀光亮點，吸引不少民眾駐足詢問；5月19日則前往馬來西亞首都吉隆坡，依據當地市場特性分別辦理「穆斯林場次」及「華人場次」兩場B2B旅遊業者推廣會，與當地旅行業者建立合作關係，深化未來送客來台中旅遊合作基礎。

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觀旅局長陳美秀表示，這次行程台中觀光業者積極參與推廣，包括台中市產業故事館發展協會、中部地接社「華府旅行社」、全台唯一釣魚觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」，以及位於精華地段的旅宿「星漾商旅」等。透過多元旅遊產品與特色體驗介紹，向馬來西亞民眾及旅遊同業展現台中觀光的豐富樣貌。其中，「寶熊漁樂碼頭」及「星漾商旅中清館」皆取得穆斯林友善認證，展現台中觀光產業對不同旅客需求的重視。

觀旅局指出，馬來西亞是重要的國際客源市場，與台灣在文化上既有共通性、也保有各自特色，加上語言溝通便利，是吸引馬來西亞旅客的重要優勢。相較於步調較快、都會感鮮明的台北，台中兼具宜人的生活節奏與多元旅遊體驗，且擁有豐富產業文化、道地美食、傳統糕餅及自然景觀等，也深受馬來西亞旅客青睞。

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