《超人再起》勇敢逐夢 游梅公益信託招待竹崎高中、國小學子看電影

游梅公益慈善信託基金昨招待竹崎高中、竹崎國小師生看電影。（圖由竹崎高中提供）

電影《超人再起》敘述逆境重生故事，游梅公益信託慈善基金20日在嘉義in89豪華影城舉辦電影欣賞會，招待竹崎高中及竹崎國小250名師生看電影，並在會中致贈第一集台灣超人校園公播版DVD給嘉義縣政府、竹崎高中及竹崎國小，期盼將「台灣超人」象徵勇氣與堅持的精神，永久紮根在嘉義縣的校園中，激勵更多學子勇敢逐夢。

昨包含游梅公益信託慈善基金主任委員林芳寬、台北市嘉義縣同鄉會名譽理事長楊焜燿、美力台灣3D協會理事長趙文豪及縣府科長陳男進等人出席活動，竹崎高中校長蘇淵源、竹崎國小校長陳威良等帶領250名學子，一同在LUXE廳透過大銀幕感受視覺與心靈的震撼。

請繼續往下閱讀...

林芳寬說，「超人」就是超越自己的人。上帝關上一扇窗，也會為你打開另一扇窗，電影中的主角們，也許身體殘缺，也許曾經歷過人生巨大的打擊，但他們活出了另一種力量；他們是獨自從黑暗中爬出來的人，而這道從黑暗中淬煉出來的光，反而更真實、更有力量，期許這顆種子在竹崎孩子心中萌芽。

蘇淵源、陳威良共同對游梅公益信託慈善基金的慷慨贊助致謝，2人強調，這部電影是極佳的生命教育素材，能引導學生在面對挫折時不輕言放棄。

竹崎高中學生田舒婷說，電影很激勵人心，看完電影能深刻體會「超人不是因為超能力，而是因為不放棄的腳步」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法