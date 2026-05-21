澎湖湖南方四島環境新制上路 「行動垃圾車」守護國家公園島嶼風光

海管處在東吉推動行動垃圾車，讓垃圾不落地。（海管處提供）

內政部國家公園署海洋國家公園管理處發揮創意，在澎湖南方四島東吉嶼實施環境管理新制，移除公用固定垃圾桶，改以「行動垃圾車」定時定線收運生活垃圾與廚餘，並呼籲在地居民與登島遊客共同落實「垃圾不落地」，告別髒亂點，還島嶼一片清淨。

海管處說明，澎湖南方四島國家公園擁有獨特的玄武岩地質與豐富的海洋生態，近年來成為熱門生態旅遊勝地。但增加的遊客人數與離島垃圾清運的困難，導致島上公共區域固定垃圾桶常因不當投置或強勁海風吹襲，垃圾飄散甚至被野生動物翻咬，形成髒亂點，嚴重影響國家公園景觀與在地居民生活品質。

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為徹底解決環境痛點，海管處經歷多次與居民的溝通、發揮創意，5月在東吉嶼啟動「行動垃圾車」收運計畫，未來能將這些經驗移到東嶼坪嶼。此次計畫全面移除髒亂點、行動垃圾車定時定線、推動島民遊客源頭減量。

海管處長林尚欽表示，南方四島由於地理位置孤懸海外，不論是海漂廢棄物或是島上生活垃圾，轉運與清理都極其不易。面對嚴峻的地理限制，國家公園願意主動承擔，守護在環境的第一線。無論是利用獨木舟、專業垂降等方式清運海漂垃圾，到如今陸域全面推動「行動垃圾車」管理新制，都是為了減輕島嶼的環境負荷。國家公園將會與澎湖縣政府各單位持續合作，共同建立起從前端「源頭減量」、中端「定時收運」到後端「妥善轉運」的完整淨零循環鏈，攜手寫下離島環境治理的新篇章。

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