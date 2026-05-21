台東縣核定逾1.4億元改善教師宿舍 優化偏鄉安居環境

台東縣大王國小教師宿舍老舊待修建。（記者黃明堂攝）

為改善偏鄉教師居住環境，台東縣政府持續推動教師宿舍改善計畫，將針對老舊宿舍逐一改善漏水及壁癌、電力系統升級等，今年總經費達1億4309萬餘元，共補助49所學校、94棟建築物辦理修繕工程。

饒慶鈴表示，「安居，才能樂教」，穩定師資是偏鄉教育的重要基礎，許多教師宿舍因使用多年，陸續出現設備老化及空間問題，因此縣府優先針對急迫需求辦理改善工程。縣府持續盤點各校教師住宿需求，透過修繕及拆除重建雙軌並行，逐步改善偏鄉教師住宿環境，提升教師留任與教學穩定性。

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縣府今年已核定1億4309萬元的經費改善全縣49所國中小、94棟宿舍的住宿環境，其中教育部補助60%、約8585萬元，縣自籌5723萬餘元，改善項目包括漏水及壁癌、電力系統升級等。另外，縣府也將推動大王、安朔、都蘭、成功、初來、椰油、東清國小7校教師宿舍拆除重建計畫，並於115年度自籌910萬元辦理規劃作業。其中，安朔國小及大王國小已進入前置作業階段，未來預計分別興建11間及6間教職員宿舍，7校工程總經費預估達1.4億多元，將爭取列入明年度預算，以改善老舊宿舍空間及機能不足情形。

饒縣長說明，自上任到去年，已陸續完成綠島國小、尚武國小、竹湖國小、海端國小、關山國中、霧鹿國小利稻分校及大溪國小、三間國小8校的教職員宿舍拆除重建，縣府希望透過整體規劃，逐步建構安全、穩定的教師居住環境，讓在偏鄉服務的老師都有個安心舒適的家，作為支持偏鄉教育發展的重要後盾。

政府教育處進一步表示，後續改善工程將以「防水結構、電力安全、環境整修及設備汰換」為重點，並持續透過實地訪視掌握學校需求與工程進度，提升教師居住品質，作為穩定偏鄉教育發展的重要基礎。

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