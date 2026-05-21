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    首頁 > 生活

    最高月薪近8萬 高雄5月28日新媒體職涯媒合會釋百職缺

    2026/05/21 09:42 記者葛祐豪／高雄報導
    高市府將於5月28日舉辦新媒體人才職涯媒合會。（青年局提供）

    高市府將於5月28日舉辦新媒體人才職涯媒合會。（青年局提供）

    畢業季將至，搶搭AI與新媒體浪潮，高雄市青年局將於5月28日舉辦新媒體人才職涯媒合會，攜手24家知名企業釋出百項職缺，更有企業開出月薪近8萬、且可遠端辦公的優厚條件。

    這場新媒體人才職涯媒合會預計5月28日下午2點起至5點，在鳳山行政中心大禮堂舉行，匯集資策會人工智慧研究院、夢時代、昇恆昌、台鋼雄鷹及飛輪電商等24家知名企業，橫跨新媒體、數位行銷、AI應用與品牌企劃等百項職缺，活動同步提供免費履歷健檢與職涯諮詢。

    多家企業祭出優厚薪資與福利，其中，飛輪電商開出月薪上看8萬元職缺，並提供遠端辦公等彈性制度；資策會人工智慧研究院則招募AI Agent（智慧代理人）開發與專案管理人才，顯見AI應用職缺需求持續升溫；漢來美食釋出品牌行銷企劃職缺，工作內容涵蓋KOL合作與社群經營；昇恆昌則提供完善的教育訓練體系與國際化視野，吸引求職者目光。

    高雄市青年局長林楷軒表示，因應AI技術快速發展，產業行銷人才需求若渴，「高雄新媒體人才培育中心」打造從人才培訓、考證、到職涯媒合的一條龍服務，協助青年精進職涯技能、全面提升競爭力。

    除企業徵才外，活動特別規劃「一對一履歷健檢」免費服務，由業界主管與職涯顧問提供25分鐘深度諮詢，協助青年強化履歷含金量與面試戰力。

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