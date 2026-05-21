都市造林列氣候調適計畫 彭啓明：下週行政院將組推動委員會

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為因應氣候變遷並進行調適，總統賴清德要求環境部執行「都市造林」，環境部長彭啓明今（21日）再度說明相關規劃，透露預計下週一（25日）將由行政院副院長鄭麗君擔任都市林推動委員會召集人，邀集各部會與20多名專家學者共同開會，10月底前也會到各地召開50場說明會，並將種樹納入國家氣候調適計畫，相關經費預計明年編列。

彭啓明表示，都市造林規劃在4月30日通過總統府的國家氣候變遷對策委員會，目前也將在行政院層級啟動，預計下週一由政院副院長鄭麗君擔任都市林推動委員會召集人，由環境部長、內政部長、農業部長等3人擔任副召集人，預計邀集20名專家學者，與各部會共組推動委員會，一起研議。

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彭啓明說，待政院都市林推動委員會首次開會之後，預計6月到10月間將到各地召開50場說明會，他並強調，這段期間收到很多人提供各種訊息，包含樹穴、樹種選擇等，承認自己非種樹專家，但保證一定會找更好更厲害的專家，將對於都市種樹進行大幅度的調整，同時盼各地方政府一起配合，年底前將提出國家型都市林倍增計畫。

而關於種樹經費，彭啓明表示，今年主要先執行跟各地溝通，召開諮詢會，至於種樹經費，首先農業部林業及自然保育署就有很多樹苗，覺得可提供給各地應用，另外也看到許多企業對外宣稱要種樹，甚至有公司喊出要種100萬棵，因此中央政府首先把相關平台架構好，經費應不用太多，但仍強調，不是今年馬上就要找一塊地種很多樹，而是要適地適所，需要各地熱心里長、社區發展協會、各地種樹團體等一起合作，發展出來台灣策略。

彭啓明還說，種樹也會納入下一期的氣候調適計畫，因為種樹的確可以降溫，並減少暴雨侵襲，其實氣候調適行動方案裡就包含有綠網規劃，且聯合國也有《昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架》的協議，就是鼓勵任何都市都要多種樹，因此台灣的都市造林也符合生態綠化與氣候調適的重要手段。

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