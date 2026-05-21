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    首頁 > 生活

    住家漏水免驚傷荷包！ 新北污水「未排入污水管」可申請退費

    2026/05/21 09:35 記者黃政嘉／新北報導
    新北市民若發現漏水立即修繕，並將修護過程拍照保留，可申請退費。（新北市水利局提供）

    新北市民若發現漏水立即修繕，並將修護過程拍照保留，可申請退費。（新北市水利局提供）

    新北市民劉先生因為社區水塔浮球壞掉，無人發現自來水漏水，看到水費帳單才驚覺漏掉8000多度，光污水使用費就要4萬多元，幸在聯繫新北市水利局確認後，已扣掉這筆錢，水利局提醒，只要漏水未排入污水管，拍下修繕證明，即可申請退還污水下水道使用費。

    水利局指出，新北市污水下水道使用費自2021年開徵迄今已超過4年，許多民眾在意外漏水時，不知可以不用為漏水「買單」，開徵至今，水利局已成功協助434戶住戶減少不必要的支出。

    水利局長宋德仁表示，住家漏水多與建物老舊或設備維護不足有關，如進排水管鏽蝕破裂、水塔浮球控制失靈或消防蓄水池管線破損。他說明，一般明管破裂較易察覺，但暗管或水塔故障等隱蔽型漏水，往往不易第一時間發現，特別是地震後設備可能鬆動，建議市民定期巡檢並更換零組件，以免長時間漏水增加負擔。

    水利局提醒，若民眾發現水費異常，應盡速檢查住家是否有漏水情形，並立即修繕，同時務必將修護過程拍照保留，作為後續申請退費的重要憑證，申請退費的關鍵在於漏水是否進入污水下水道系統，若確認漏水是滲入土壤或溢流至雨水溝等「未流入」系統之情形，即可向水利局申請退費；但須留意，若是馬桶、廚房或浴室水龍頭等設備漏水，因該水源最終仍會經由排水孔排入污水下水道進行處理，則不符合退費資格。

    新北市水利局提醒，總表或分表後管線的破裂，因其漏水位置於建物外，民眾不易於第一時間發現。（新北市水利局提供）

    新北市水利局提醒，總表或分表後管線的破裂，因其漏水位置於建物外，民眾不易於第一時間發現。（新北市水利局提供）

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