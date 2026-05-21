大久保麻梨子走訪馬祖東引 驚嘆自然景觀鬼斧神工

日本明星大久保麻梨子前往馬祖東引鄉，向台日旅客推薦東引。（馬祖國家風景區管理處提供）

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）邀請形象清新、深受台日旅客喜愛的日籍女星大久保麻梨子，親身走訪我國最北端的離島—東引鄉，透過實地慢旅體驗，以國際旅人的細膩視角，深入探索馬祖獨特的戰地文化、人文聚落與壯麗海岸景觀，向旅客傳遞馬祖不同於一般離島旅遊的深度魅力。

馬管處表示，這次特別規劃東引代表性景點與在地文化體驗，帶領大久保麻梨子深入感受北疆島嶼的獨特氛圍。行程中首先造訪擁有百年歷史、素有「小希臘」美譽的東引島燈塔，潔白典雅的燈塔建築搭配遼闊海景，展現東引獨有的異國海島風情；隨後走訪充滿神秘傳說色彩的烈女義坑，面對陡峭海蝕地形與驚濤拍岸景象，大久保麻梨子驚嘆東引大自然鬼斧神工的壯麗樣貌。

請繼續往下閱讀...

大久保麻梨子在東引遊客中心品嚐深受旅客喜愛的馬祖漢堡及香氣濃郁的老酒麵線，對馬祖獨有的傳統風味與濃厚地方特色留下深刻印象。這次也登上象徵台灣最北端地理位置的「國之北疆」，站在面朝大海的觀景平台上，親身感受北疆島嶼壯闊遼遠的景色與寧靜療癒氛圍。

馬祖國家風景區管理處長洪志光說，國之北疆的東引鄉，更適合旅客以步行方式，深入聚落與海岸步道間，透過放慢腳步的旅行節奏，細細感受島嶼的人文故事與生活日常。馬管處邀請大久保麻梨子以徒步方式深入東引，一邊欣賞純樸漁村街景與靜謐巷弄，一邊感受壯闊海岸地景，讓旅程不只是觀光，更像是與島嶼生活的深度交流。

日本明星大久保麻梨子前往馬祖東引鄉，在國之北疆石碑前留影。（馬祖國家風景區管理處提供）

日本明星大久保麻梨子前往馬祖東引鄉，在安東坑道前留影。（馬祖國家風景區管理處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法