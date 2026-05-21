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    首頁 > 生活

    擴大科工館站轉乘動線 高雄憲政路增設350公尺實體人行道

    2026/05/21 09:28 記者葛祐豪／高雄報導
    苓雅區憲政路增設350公尺實體人行道。（工務局提供）

    苓雅區憲政路增設350公尺實體人行道。（工務局提供）

    為增進國立科學工藝博物館及周邊通學、就醫步行轉乘便利性，高市工務局道路養護工程處過去陸續翻新九如一路、大順路、樂仁路、建國一路等人行道，並再獲內政部國土署「永續提升人行安全計畫」補助，針對苓雅區憲政路（大順三路至憲政路138巷），增設長度約350公尺實體人行道，總經費約2531萬元，已於近期進場施工。

    苓雅區憲政路是科工館生活圈的社區通行道路之一，沿線主要為住宅區，鄰近高雄特教學校、凱旋國小、道明中學與聖功醫院等場域，又可串聯輕軌、台鐵科工館站、鐵路綠園道，交通流量大、轉乘需求高，但既有路側並未設置人行道，尖峰時段人車混行，容易發生安全隱憂。

    高雄市道工處說明，為保障行人權益，此次重新檢討道路整體配置，以平整耐久、美觀混凝土新設兩側人行空間，並配合人行動線設置無障礙斜坡道、退縮行穿線，既有設施如路燈、號誌桿、電箱進行外推整合，另考量地方需求，也設置停車彎。

    為降低對周邊影響，此次工程採街廓分段施作方式逐步推進，呼籲民眾行經施工路段時，多加注意相關警示標誌及交通引導並減速慢行。

    道工處指出，此外，周邊尚有三民區九如一路（中山高速公路至平等路）、苓雅區武廟路（福德二路至大順三路）等人行環境改善工程著手辦理中，將大幅提升區域轉乘動線完善度。

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