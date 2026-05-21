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    首頁 > 生活

    前環管署長顏旭明涉公務背信 彭啓明：涉案金額約1萬多元

    2026/05/21 09:33 記者吳柏軒／台北報導
    環境部長彭啟明立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    環境部長彭啟明立法院受訪。（記者塗建榮攝）

    環境部環境管理署前署長顏旭明日前涉及公務背信罪，遭檢調約談後30萬元交保，環境部長彭啓明今（21日）受訪表示，目前了解涉案金額約1萬多元，司法偵辦中，籲無罪推定，但仍要求政風、秘書、會計等處，未來針對特別費、公務車等使用都要更加透明，甚至預防濫用等機制，清廉仍是環境守護的基本原則。

    顏旭明疑涉公務背信罪，13日遭台中地檢署「黑金組」指揮調查局台中市調查處前往環管署等處執行搜索，並通知顏旭明等人到案說明，因無羈押必要，以30萬元交保；案情尚未對外公布，彭啓明今赴立法院續審115年環境部預算，會前受訪表示，目前大概知道，顏的涉案金額大概1萬多元，不是很多，但目前司法還在偵辦中，籲法院判決有罪前，採無罪推定原則。

    彭啓明也說，因環管署工作非常重要，包含廚餘、垃圾等處理，同時因應汛期風災的整備防範，立即採取人事異動，讓顏旭明認真面對司法調查，將其調至非主管職，環管署長則由環境部次長沈志修代理。

    彭啓明強調，環境部仍採清廉透明為唯一原則，此案發生，外界對環境部產生一些疑慮，正努力彌補，針對未來有關特別費等使用，已要求政風、秘書、會計等處，一定要更加透明，並規範預防濫用等機制，另外包含公務車的使用也一樣，將以最高標準做到清廉，因為自己覺得清廉是環境部對環境守護的基本責任。

    環境部環境管理署前署長顏旭明涉公務背信罪，遭檢調30萬元交保。（資料照）

    環境部環境管理署前署長顏旭明涉公務背信罪，遭檢調30萬元交保。（資料照）

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