葡萄受災獲救助！每公頃現金救助19.5萬元 5/21起受理申請。（詹錦章提供）

苗栗縣因4月間授粉期受南風、豪雨等因素影響，引發授粉不良造成石葡萄災情，經苗縣府農業處、卓蘭鎮公所等單位完成會勘，縣府農業處提報農業部爭取天然災害救助獲核定，卓蘭鎮長詹錦章分享訊息，今日起至6月3日止，週一至週六可至公所辦理；另外，栽種葡萄面積較少的通霄鎮同樣獲核定補助。

苗栗縣政府農業處指出，4月4日至4月6日期間，卓蘭累積雨量高達245毫米，隨後於4月10日至4月12日又逢日均濕度低於50% 的極端乾燥天候。在南風豪雨與劇烈濕度變化的雙重打擊下，導致葡萄花粉活性嚴重受阻，引發授粉不良與單偽結果的「石葡萄」災情，農民心血面臨嚴重打擊。

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農糧署昨天發布統計資料，苗栗縣通霄鎮、卓蘭鎮葡萄災損獲核定救助；卓蘭鎮公所、通霄鎮公所也發布公告，救助額度為每公頃19萬5000元，受損超過2成農友於今日起至6月3日止至公所辦理。

縣府農業處之前會勘統計，主產區卓蘭鎮的巨峰葡萄農情面積為426.39公頃，速報被害面積已達88公頃；其他品種葡萄速報被害則為1.92公頃，整體平均損害程度達25％，確認達到天然災害救助標準彙整災情數據函報農糧署獲准。

詹錦章與陳春暖說，石葡萄為葡萄授粉不良、著果率不佳，導致出現大批顆粒小、無法繼續長大、無籽的假性結果，即俗稱的「石葡萄」。

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