炎夏最強冰品盛典 高雄「大港閱冰」7月號召冰店大集合

「大港閱冰」廣邀特色冰品參與。（觀光局提供）

全台最強、最消暑的夏日冰品盛典即將再度引爆港都！由高市觀光局主辦的「大港閱冰」冰品嘉年華，7月將於充滿歷史風情的哈瑪星盛大登場，即日起啟動攤商招募，廣邀全台人氣冰品品牌、在地經典名店、創意冰品職人及特色餐車踴躍報名，搶攻夏季消暑商機。

高雄市觀光局長高閔琳表示，「大港閱冰」歷經多年耕耘，已成為全台最具代表性的夏季觀光品牌，去年活動兩天即吸引超過5萬人次湧入，帶動周邊店家及商圈業績成長3至5成。

請繼續往下閱讀...

今年活動除集結近50家冰品與美食品牌打造潮流市集，全面升級互動體驗內容，並特別結合哈瑪星的「百年製冰產業歷史」，推出「哈瑪星走讀小旅行」，同時串聯商圈優惠及在地特色店家合作，讓民眾大啖冰品之餘，也能深入認識哈瑪星的歷史脈絡與產業文化。

觀光局說明，今年「大港閱冰」歡迎各式刨冰、雪花冰、綿綿冰、義式冰淇淋、特色甜品，以及大人系微醺冰品等業者共襄盛舉、展現創意，攤商招募即日起開放報名，因攤位數量有限，活動將採取審查制，且參與店家須符合衛生局檢驗合格規範。

觀光局強調，「大港閱冰」高度重視食品安全，會攜手高雄市衛生局，針對市集冰品攤商進行食品衛生輔導與檢查，從冰品製程、冰塊來源、食材保存溫度到現場環境衛生皆嚴格把關，確保遊客安心享受最安全、最清涼的冰品盛宴，即日起報名至6月15日止。

「大港閱冰」冰品嘉年華往年盛況。（觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法