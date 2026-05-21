總統府音樂會5/23屏東登場 鄉親快來逛市集看戶外轉播

2026總統府音樂會「民主台灣 南風暖歌」本週六在屏東縣立體育館登場，體育館前草皮區下午起有市集、晚上有音樂會戶外轉播。（記者羅欣貞攝）

2026總統府音樂會以「民主台灣・南風暖歌」為題，將於本週六（5月23日）晚上7點到9點在屏東縣立體育館登場，本場次活動因以公益性、社會性、在地性採邀請制並因座位限制，因此無對外開放，將於體育館前進行大螢幕現場轉播，並設有市集，民眾可在草皮區欣賞戶外轉播演出，活動也設有停車場接駁車服務。

由總統府、文化總會共同主辦的「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」，將於5月23日晚間7時在屏東縣立體育館登場。近30組卡司輪番演出，帶來橫跨半世紀的台灣歌曲。

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今年總統府音樂會移師屏東舉辦，邀請在地品牌於屏東縣立體育館靠仁愛路側草皮設置攤位，超過30家品牌共襄盛舉，涵蓋水果相關製品、小吃、甜點及文創手作等，民眾也可在現場逛到文總、新活水樂園周邊商品，以及超夯睡魔小物2.0全品項，在台日信仰文化交流之下，延續對台灣的守護與祝福。

另屏東郵局為紀念總統直選30週年，將於市集現場免費提供民主明信片，並提供郵票購買服務，歡迎民眾寫下對民主台灣的祝福，也可現場購買郵票，將心意寄給身邊的親朋好友。凡貼上郵票的明信片，無論寄出或留念，都可蓋上一日限定「2026總統府音樂會」專屬紀念郵戳。

2026總統府音樂會「民主台灣 南風暖歌」5月23日市集活動從下午3點至晚間9點30分，音樂會則於晚間7點開始，體育館前草皮區將搭設大螢幕進行轉播，邀請民眾一同共襄盛舉，跟著音樂回望台灣民主歷程。

活動相關停車資訊。（圖擷取自屏東縣政府文化處官網）

接駁車服務資訊。（圖擷取自屏東縣政府文化處官網）

接駁車服務資訊。（圖擷取自屏東縣政府文化處官網）

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