跨世代攜手學習 梅山太平國小「青銀共學」點亮山城溫度

偏鄉學校太平國小在龍眼分校舉辦青銀學習活動，長輩演出花之舞。（民眾提供）

為深化實驗教育理念、實踐三好校園社區共榮精神，位於山區偏鄉的嘉義縣梅山鄉太平國小昨與龍眼村辦公室攜手中華社區師資精進協會等團體，在龍眼分校舉辦「青銀同行・健康齊心」學習成果發表會，社區長輩走進校園與親師生學習、互動與共餐，最小的孩子3歲，年齡最大的長輩是97歲，一同喚起屬於太平與龍眼山城的溫度與記憶。

活動以「學、動、食、心」為四大行動主軸，與中華社區師資精進協會、中華民國樂齡陽光基金會、台中市恆綸認知藝術教育協會、嘉義市奧斯卡演藝關懷協會、佛光山梅山分會、藝群文創等團體一同辦理，結合健康促進教育與青銀共學的生命敘事，讓長輩們重溫孩提時的學習時光。

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長輩重返小學，領取學習胸章，象徵「回到學堂」的新身分；迎賓茶會、茶香共學角有精緻的茶席布置與泡茶體驗，青銀共學展演由社區樂齡據點、表演團隊、幼兒園舞蹈及具地方特色的竹樂團上陣，長輩與孩子一同跳起「青銀共學大會舞」，將氣氛炒熱到最高點，並為關懷據點揭牌。

趣味競賽中學生與長輩挑戰國台語繞口令、我是筷子手、螃蟹抱蛋等健康闖關活動；幸福共學教室有實驗教育課程微劇場與小小說書人表演，展現世代共融的溫暖；學校與社區準備「青銀共食健康風味餐」，倡導健康飲食與身心平衡的理念。

太平國小校長何素勤表示，活動在教育、健康及情感層面帶給親師生與長輩心靈觸動，並活化廢校基地，強化學校與在地的連結，為社區打造永續、幸福的共學場域 。

微劇場呈現社區故事。（民眾提供）

社區長輩與孩子一起學習。（民眾提供）

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