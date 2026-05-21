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    首頁 > 生活

    拍出海線之美！雲林公用頻道徵件 冠軍可獨得20萬

    2026/05/21 08:39 記者李文德／雲林報導
    雲林縣2026年公用頻道影片徵件活動開跑，縣府祭出高額獎金，廣邀創作者拍出雲林海線四鄉鎮之美。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣2026年公用頻道影片徵件活動開跑，縣府祭出高額獎金，廣邀創作者拍出雲林海線四鄉鎮之美。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣2026年公用頻道影片徵件活動即日起開跑，今年以「雲林海線四鄉」為主題，廣邀攝影好手將麥寮、台西、四湖、口湖作為取景地點，且採先審後拍方式，製作3至8分鐘影片。縣府表示，今年度祭出總獎金34萬元，其中冠軍可得20萬元獎金，邀請全國民眾參加，把雲林之美讓大家看見。

    縣府新聞處長陳其育表示，以往雲林縣公用頻道影片徵件比賽，已製作出逾20件作品，更有不少作品走出國際，斬獲過「日本國際觀光影像節」國際組特別賞佳作及「葡萄牙國際觀光電影節」最佳獨立影片獎項。今年邁入第10年，打破歷屆的拍攝形式，以「一年一主題地區」作為新的策劃方向。

    陳其育指出，此次以麥寮、台西、四湖、口湖「雲林海線四鄉」作為拍攝主題，並採「先審後賽」兩階段。首先參賽者需拍攝一支1分鐘的「雲林海線」短片，後由專業評審選出入圍8組隊伍，展開第二階段後，限時3000分鐘的拍攝挑戰，要在有限時間內完成3到8分鐘作品。

    副縣長陳璧君表示，第二階段競賽期間，主辦單位將提供住宿與海口特色餐點，希望大家專心創作，此次比賽冠軍獎金20萬元、亞軍6萬元、季軍4萬元，入圍8件作品不論名次都有5千元獎金，對創作有熱情，用鏡頭拍下屬於這片土地的故事。

    縣府表示，即日起至6月30日下午17時截止，預計徵選出8組，入圍組別將各派1位專業講師或導演指導協助完成影片，最後進入決審決定得獎名次。

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