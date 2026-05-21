珍奶還是香菜拿鐵？民主30週年變飲料題 台南女中幫總統配手搖飲

台南女中用手搖飲玩轉民主教育。（記者洪瑞琴攝）

適逢台灣民選總統30週年，台南女中推出超有梗的「餐桌上的歷史課」，把民主政治變成學生最熟悉的日常選擇題：「如果要送1杯飲料，分別送給5位民選總統，你會選哪杯？」趣味十足，也意外掀起學生熱議。

「守護民主也需要補充正能量」，這份線上有獎徵答，把歷任民選總統化身「飲料人格測驗」，讓學生從文山包種茶、蜜桃氣泡飲、香菜拿鐵、蘋果果醋、草仔粿蕎麥茶、玫瑰仙楂茶到珍珠奶茶中，自由配對心中最適合的「總統專屬飲品」，還能加碼選擇甜度冰塊，包括糖冰正常、糖多冰少、糖少冰多、去糖去冰等，充滿台灣手搖飲文化感。

請繼續往下閱讀...

活動不只玩創意，背後其實是歷史與公民教育結合。台南女中透過「餐桌上的歷史課」，希望讓學生從生活切入，理解台灣民主發展歷程與民選總統制度，降低歷史距離感，也讓年輕世代更願意討論公共事務。

總統府也特別應援贊助，包括總統府緹花運動毛巾、文創口罩套與紀念貼紙等獎品；台南女中合作社熟食部更霸氣加碼炸雞，讓學生直呼「這根本民主版校園美食祭」。

校方表示，線上統計結果預計下週揭曉，屆時將公布在學校臉書。學生們也熱情敲碗，笑說歷任總統不少都與台南有淵源，連副總統蕭美琴都算是台南女中校友，說不定哪天真的「海巡」到貼文，親自來校園坐坐、喝杯專屬飲料。

總統府贊助文創口罩套。（記者洪瑞琴攝）

台南女中設計線上互動，將民選總統化身專屬飲品創意活動。（記者洪瑞琴攝）

台南女中校長洪慶在（左）帶領團隊設計有獎徵答活動，吸引青年關注公共事務。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法