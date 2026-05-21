罹癌第4期、癌轉移骨肝 他不放棄考進中山醫大

郭子瑋（左起）、陳曾彬與羅芷楹（右1）獲得中山醫大「品德楷模」，由校長黃建寧（右2）頒獎表揚。（中山醫大提供）

中山醫學大學年度「品德楷模」評選結果出爐，由醫學系、公衛系、物理治療系及牙醫系等4名學生獲選，其中物理治療學系陳曾彬在高中時曾罹患第四期神經母細胞瘤，歷經重重治療，不放棄學業，考進中山醫大；牙醫學系郭子瑋有先天極重度聽損，沒有補習考取牙醫系，也曾獲選台南市十大傑出兒童。

物理治療學系一年級的陳曾彬曾罹患神經母細胞瘤，癌細胞轉移至骨骼與肝臟，歷經多次化療、手術與幹細胞移植，沒有放棄學業，考取中山醫大，現在也投入癌童與病友陪伴服務，以自身經歷鼓勵更多病患勇敢面對病痛，將自己曾接受過的幫助，轉化成未來投入醫療服務的力量

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患有先天極重度聽損的牙醫學系三年級學生郭子瑋，憑藉高度自律完成學習歷程，考上牙醫系，他因目睹母親因植牙併發症承受痛苦，加上深受罕病患者生命故事影響，立志成為能幫助弱勢與身障者的牙醫師，目前也積極參與醫院與基金會志工服務。

公共衛生學系三年級的羅芷楹長連續兩年前往越南擔任國際志工，為當地的弱勢孩童設計健康教育活動，也積極參與在地社區高齡健康與失智症預防推廣，希望未來成為跨越文化與國界的健康推動者；醫學系五年級學生黃璿恩擔任系學會會長、推動海外交流，也長期參與失智症患者陪伴與偏鄉兒童衛教活動，曾赴法國及德國頂尖醫院實習，並以共同第一作者身分發表多篇SCI國際期刊論文，認為醫學生應展現兼具專業與溫度的特質。

中山醫大學務長徐慶琳指出，四位品德楷模學生分別在逆境成長、病友陪伴、國際志工及醫療服務中展現韌性與溫暖，也讓外界看見新世代青年的人文關懷與社會責任。

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