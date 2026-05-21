竹縣「全能職事所 職場Z.I.P」開始報名 12大職業暑假免費體驗

新竹縣「全能職事所 職場Z.I.P」暑假將免費開12堂體驗課，即日起受理首場~「戶外探索引導員」的報名。（記者黃美珠攝）

帶領青少年探索職涯的新竹縣「全能職事所」，今年用「職場Z.I.P」之名，結合企業場域與實作體驗，7、8月將免費提供15歲到29歲青少年，參加12大職業的一日體驗，每場限額20人，設籍或就業就學在新竹縣的有優先權。首場「戶外探索引導員」，即日起到6月16日開放線上報名。

縣府表示，「職場Z.I.P」就是英文Zoom（聚焦）、Immerse（沉浸）、Path（路徑）的縮寫，用體驗引導青少年快速掌握職業重點、實際投入職場情境，進而找到自身未來的方向。活動特色就在串連在地產業、公共服務與新興科技場域，讓年輕人從生活環境出發，延伸對未來職涯的想像與選擇。

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12大職業橫跨了聲音影視、公部門、環境永續、智慧科技、醫療照護、文化創意、時尚設計及數位娛樂等，參加者將直接前進企業與專業場域，包含到錄音室做「影視聲效魔法師」、走入立法院模擬公共決策的「國會立法委員」、前往水族館學當「海洋守護研究員」、透過3D列印當起「未來創客設計師」等。

年輕人感興趣的像：百變聲音演員、智慧機車技師、醫護守護行動者、潮流時尚設計師、夢想婚禮策展師、戶外探索引導員以及遊戲世界創造者也都在列。另有12場青少年職涯增能講座，將邀請業界專家與實務工作者，到縣內國高中、大專院校分享。

新竹縣「全能職事所 職場Z.I.P」的業師們分享各自實際的工作環境和狀態。（記者黃美珠攝）

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