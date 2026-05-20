屏東黑鮪季開跑 東港黑鮪魚名店推創意新菜饗客

蕭受發今年再度斥鉅資標下「第一鮪」。（記者陳彥廷攝）

屏東黑鮪魚文化觀光季五月正式開鑼，現在東港連平日都有許多饕客前來品嚐鮮美黑鮪魚，標下今年第一鮪的佳珍海產餐廳，今年再推出許多特色新菜，老闆蕭受發強調，第一鮪販售所得將再捐出給弱勢學子，招待他們吃好料。

東港同等於黑鮪魚的代名詞，由漁會及縣府合辦25年的「黑鮪魚文化觀光祭」行銷地方特色功不可沒，為活動揭開序幕的「第一鮪」競標，今年再由佳珍海產餐廳的創辦人蕭受發斥鉅資標下，成為他生涯第12尾「第一鮪」，堪稱活動忠實的支持者。

請繼續往下閱讀...

雖非公務機關也非漁民團體，但出身船長的蕭受發曾因海難歷劫歸來，完全同理討海人在惡劣環境下長途跋涉釣回黑鮪魚後，希望的就是高價賣出，因此今年他再以創新高的每公斤1.06萬、總價201.4萬元標下「第一鮪」，將所有錢一分不差的送至漁民手上，就是他長年參與活動的原動力。

餐廳本業他也日益精進，他笑稱「顧客越吃越精明！」，黑鮪魚肉質香氣極佳不用擔心，但菜色依舊是要不斷精進，今年就推出黑鮪魚泡飯、芒果黑鮪魚、滷黑鮪肚佐芒果青、黑鮪魚蛋及黑鮪魚膘等新料理。

蕭受發說，為支持在地農民，芒果製品都是在地新鮮的愛文芒果和土芒果為來源，且黑鮪魚意外的和芒果口味互搭，令人出乎意料，其中黑鮪魚泡飯則很費工，透過櫻花蝦壓粉與鹹蛋黃還有蝦猴熬湯後加入豐富的黑鮪魚、鮮蝦、西施舌等，煮沸後再倒入香米，整鍋香氣四溢令人食指大動，歡迎民眾前來嘗鮮。

黑鮪魚膘也能成為名菜。（記者陳彥廷攝）

黑鮪魚泡飯鹹香味美，令人食指大動。（記者陳彥廷攝）

滷黑鮪肚佐芒果青的芒果青也特別選用屏東在地的土芒果。（記者陳彥廷攝）

炙燒黑鮪魚意外與愛文芒果極搭，也成為新菜色。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法