台灣IP授權大展馬來西亞登場 雙邊攜手拓東南亞市場

2026台灣IP授權大展（Taiwan IP Expo）20日在馬來西亞登場，有12組台灣極具人氣且授權經驗豐富的原創角色IP參展，圖為來自台南「小貓島」展示的作品。（中央社）

台灣文化內容策進院今年再度攜手馬來西亞，藉由IP授權大展，以品牌推廣與授權洽商雙軌策略，打造串聯台馬創意與產業合作的一站式平台，透過台馬IP合作，打造角色品牌商業應用示範案例。

文化內容策進院攜手馬來西亞創意知識產權協會（MYCIP），今天起舉辦「2026台灣IP授權大展（Taiwan IP Expo）」，共同串聯台馬內容產業，集結12個台灣人氣角色IP，並與馬來西亞IP推出聯名創作展，展覽為期5天。

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文化內容策進院副院長楊中天開幕致詞表示，台灣與馬來西亞在文化背景與產業結構上有許多相似之處，透過多元授權合作與交流，深化台馬產業連結，也為雙方文化創意內容開啟拓展第三方國際市場的可能。

他指出，文策院成立至今邁入第7年，持續推動台灣文化內容產業永續發展，特別是在各類型IP授權與角色品牌領域，積極投入原創故事開發與角色設定，並推動IP海外授權與國際多元合作。

與會的駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋受訪說，台灣與馬來西亞在半導體產業是互補的合作關係，也希望這樣的合作進一步延伸到品牌授權領域。

她認為，馬來西亞可作為台灣品牌進軍東南亞市場的重要跳板，進一步提升台灣品牌在區域市場的能見度與識別度，讓更多人看見台灣文化創意產業的實力與價值。而透過取得IP授權與跨界合作，有助開發更多通路與商機，創造更高產業價值與收益。

今年有12組台灣極具人氣且授權經驗豐富的原創角色IP，包括去年度參展斬獲佳績的 Kuroro 宇宙探查隊、醜白兔、doudle studio （ㄉㄡ ㄉㄡ ），以及今年以「動物之森樂活島」主題獲選的小貓島、阿喵菜市場、BOUNCE（我是馬克）、AH!Q、鯊童宇宙、妯米 Nozomii、鯊魚先生、章魚熊、動物警探達克比。

其中，來自台南的「小貓島」是近年崛起的台灣原創IP，去年參展時，結合節慶元素與角色周邊設計，在大馬市場獲得不少關注。今年再次參展，也吸引不少民眾駐足拍照與洽詢合作。

以LINE貼圖大受歡迎而起家的文創IP醜白兔，憑藉幽默反差與可愛風格，受到不少當地年輕族群與業者注意。

今年的「2026台灣IP授權大展（Taiwan IP Expo）」，透過AR互動與角色人偶吸引大批民眾駐足，促進與馬來西亞企業之間更深度的產業交流與商務合作。

2026台灣IP授權大展（Taiwan IP Expo）20日在馬來西亞登場，台灣原創角色IP受到關注。（中央社）

2026台灣IP授權大展（Taiwan IP Expo）20日在馬來西亞登場，吸引逾百位產業代表和民眾參與，圖為與會台灣業者合影。（中央社）

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