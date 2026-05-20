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    首頁 > 生活

    宜蘭幸夫愛兒園「幸福小芽遊戲屋」揭牌 創傷兒童療育空間

    2026/05/20 21:25 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭幸夫愛兒園「幸福小芽遊戲屋」今天揭牌，提供創傷兒童完善的療育空間。（幸夫愛兒園提供）

    宜蘭幸夫愛兒園「幸福小芽遊戲屋」今天揭牌，提供創傷兒童完善的療育空間。（幸夫愛兒園提供）

    宜蘭縣冬山鄉幸夫愛兒園創傷兒童感覺統合教室完成改建，命名「幸福小芽遊戲屋」，今天（20日）舉辦揭牌儀式，全新的感統教室提供職能治療使用，協助特殊遭遇孩子專業療育支持，成為陪伴他們成長路上前行的重要力量。

    幸夫愛兒園是佛教幸夫社會福利慈善事業基金會附設育幼機構，已成立45年，收容及教養失依受虐兒童與少年，目前有22名學員。台北民樂扶輪社攜手日本日向扶輪社贊助經費改建的「幸福小芽遊戲屋」，選在5月20日揭牌，諧音「我愛你」，象徵各界對弱勢孩子的溫暖守護。

    幸夫愛兒園「幸福小芽遊戲屋」，打造更安全、舒適的療育空間，透過多元感官刺激與專業引導，提升專注力、情緒穩定、人際互動、身體協調性，建立孩子的自信與適應能力。

    除了空間改建，民樂扶輪社同步贊助語言及職能治療、心理諮商等多元療育服務費用，供有需要孩子專業協助。今天揭牌現場，安排感統教室導覽、療癒成果分享，讓各界了解兒少療育需求與服務成果。

    幸夫愛兒園院長釋真顗說，園方將持續結合社會資源及專業服務，陪伴孩子穩定成長，讓他們在被理解、被接納與被愛的環境中快樂成長。

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