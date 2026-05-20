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    首頁 > 生活

    北市動物園小食蟻獸「黑妞」失蹤 園方急籲協尋

    2026/05/20 20:59 中央社
    北市動物園小食蟻獸「黑妞」失蹤，動物園發布協尋。（擷自台北市立動物園官網）

    北市動物園小食蟻獸「黑妞」失蹤，動物園發布協尋。（擷自台北市立動物園官網）

    台北市立動物園今天罕見發布協尋動物資訊，對象是近11歲又10個月大的雌性小食蟻獸「黑妞」，監視影像顯示18日傍晚進入戶外活動場，昨、今發動65人次未尋獲，盼遊客發現通報。

    動物園發布資訊陳述，19日上午9時，保育員發現小食蟻獸「黑妞」未出現在室內或戶外活動場，緊急調閱監視器畫面後發現，「黑妞」於18日傍晚6時15分自室內活動空間進入戶外活動場，接著傍晚6時55分拍攝到「黑妞」路過遊客步道旁的鳳梨科植物園區後失蹤。

    動物園說明，為讓動物生活在更趨近自然的環境，以利行為多樣性，會在戶外活動場種植多樣植物，除可遮蔭調節溫度，也常成為動物專用的空中廊道；經檢視現場後研判，可能因為活動場內的香蕉樹被「黑妞」攀爬後斷裂，形成連結活動場旁仿岩的通道，讓「黑妞」得以離開活動場。

    動物園說，一般野外記錄的小食蟻獸壽命約9至10歲，「黑妞」為雌性，近11歲又10個月大，為高齡個體，體長約50到60公分，全身披毛主要為奶油黃，尾巴後半段裸露且具抓握力，平時較為敏感、膽小，對人不具攻擊性，遊客若在步道、鄰近山區遇到，無須驚慌。

    動物園呼籲遊客，若發現「黑妞」，請保持安全距離，切勿驚擾、追逐或自行捕捉，以免動物受到驚嚇往更高、更隱密處攀爬；請立即就近通知工作人員，或撥打動物園通報專線（02）2938-2300分機630（遊客服務中心），由專業人員前往處理。

    動物園補充，小食蟻獸是夜行性動物，白天多半躲在樹叢或隱密空間裡休息，增添搜索難度；19日、20日已投入約65人次地毯式搜尋周邊環境，範圍涵蓋環園步道、主軸步道、熱帶雨林區周邊、雨林區往昆蟲館沿線、大貓熊館旁山區等地點。

    也在熱帶雨林區周邊緊急加設6台自動相機、4組誘捕籠，持續監測中，同步加強巡查、監視器調閱，希望儘速掌握「黑妞」行蹤。

    此外，動物園說，同為雨林動物區的黑冠松鼠猴家族，今天也跳出戶外活動場探索，之後又循著原本路線跳回，期待「黑妞」也早日歸隊。

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