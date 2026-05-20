神明面前照打！彰化國中生被同學拿安全帽猛K 家長控學校不作為

彰化縣1間宮廟前廣場日前發生國中生暴力事件。（民眾提供）

彰化縣近日發生1起國中生暴力衝突事件，地點就在宮廟前廣場。1名國中生與同學在南彰化某間廟宇前，突然遭對方持安全帽猛打及辱罵，過程被民眾拍下引發議論。受害學生家長痛批，孩子長期在校內遭言語羞辱、霸凌，校方卻遲未啟動有效處理機制，才讓衝突一路延燒到校外，「現在學生連在神明面前都敢動手」。

從曝光影片可見，1名穿著便服的少年在宮廟前廣場情緒激動，手持機車安全帽，不斷朝另一名身穿學校運動服的學生揮打、叫囂，現場傳出辱罵聲，附近居民見狀趕緊報警。

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警方表示，接獲報案後立即派員到場，但其中一方已先行離去。警方當場對在場少年進行勸導與訓誡，要求不得聚眾滋事，並同步通知家長到場，後續也聯繫校方介入輔導。目前警方已調閱監視器釐清事發經過，全案依傷害罪嫌及少年事件處理法偵辦。

據了解，雙方疑因腳踏車輪胎遭人洩氣問題發生口角，進而爆發肢體衝突。不過，被害學生家長向媒體投訴指出，孩子早在校內就長期遭同學言語羞辱與排擠，校外宮廟前遭毆打已是第三次衝突，對方也不是第一次動手。

家長質疑，校方對疑似霸凌事件處理消極，未能及時啟動霸凌調查與輔導機制，導致問題持續惡化，甚至從校園一路延燒到校外，「如果學校早點處理，事情不會演變成這樣。」

校方20日則低調回應，表示案件已依相關規定處理，目前不便對外說明細節。

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