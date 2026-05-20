新店公園女廁「被消失」改成性別友善廁所 陳乃瑜批犧牲女權包裝性別平權

民進黨新北市議員陳乃瑜（右）說，位於新店區十四張歷史公園裡的性別友善廁所，竟把原本的女廁直接改成性別友善廁所，但裡面只有男廁跟性別友善廁所，原本女廁「被消失」，她要求市府訂定明確原則，絕不能以犧牲女性使用權來包裝性別平權。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員陳乃瑜今質詢提到，位於新北新店區十四張歷史公園裡的性別友善廁所，竟把原本的女廁直接改成性別友善廁所，裡面只有男廁跟性別友善廁所，女廁直接「被消失」。

陳乃瑜強調，推動性別友善不能只是改名、掛牌，要求市府訂定明確原則，絕不能以犧牲女性使用權來包裝性別平權；新北市長侯友宜回應，會再了解該間廁所為何這樣改法，並逐一推動性別友善廁所。

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陳乃瑜在市政總質詢中表示，不能把既有男性、女性廁所直接改成性別友善廁所，反而壓縮各性別如廁權益，市府應訂定明確原則，以新增空間、整合動線為優先，絕不能用犧牲女性使用權來包裝性別平權；侯友宜回應，「可以」做得到，會再了解該間廁所有沒有申請標章、怎麼會這樣改法。

陳乃瑜表示，新北近6000座公廁、2萬多個廁所，取得性別友善標章僅50座、約0.8%，比例明顯偏低，未來應該要以新增空間為優先，並且推出性別友善廁所推動計畫。

侯友宜回應「會逐一推動」；新北市環保局長程大維表示， 50座性別友善廁所是第一階段，希望達成每區至少1座，後續會由相關小組及各管理單位輔導來新增。

十四張歷史公園裡的性別友善廁所原為女廁。（圖由陳乃瑜辦公室提供）

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