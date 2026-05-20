週一、二別去台南？遊客怨常吃「閉門羹」 觀旅局：避開假日更好玩

台南虎頭埤風景區是避暑勝地。（南市觀旅局提供）

「週一沒殺豬、週二不宰羊」成了不少遊客對台南的印象，甚至網路還流傳「週一、週二別去台南」的說法。不過，台南市觀旅局長林國華直接給答案：「台南每天都有美食可以吃！」

有位咖啡廳老闆在IG分享影片，提到許多遊客抱怨，週一、週二到台南常遇到店家休息，像是台南美術館週一休館、部分牛肉湯店固定休市，連咖啡廳、早午餐店也不少跟著公休，因此建議「想跑店不要週一週二來台南」，影片意外掀起熱議，吸引超過近83萬次瀏覽。

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不少網友留言認同，認為台南確實有「週一公休默契」；但也有人認為，週一例休本來就是全台常態，咖啡廳老闆自家店也是；還有人笑稱：「最愛沒觀光客的台南，舒服很多」、「真正懂玩的才這時來」。

對此，林國華表示，其實台南仍有多達64間米其林必比登與推薦店家，不少平日照常營業，美食選擇非常多。市府也從5月起推出「旅遊台南．住宿點數」活動，主打平日旅遊市場，希望吸引旅客避開假日人潮，深度慢遊台南。此外，只要住宿滿500元還可參加抽獎，有機會獲得星級旅館「吃到飽、住到飽」等優惠，希望延長旅客停留時間，也帶動平日觀光。

南市議員李偉智今天在議會質詢表示，其實不少店家平日都有營業，市府應加強宣傳，別讓外界誤以為「週一、週二別來台南」。他也指出，部分景點指標不夠清楚，影響遊客找路便利性。觀旅局回應，將與交通局研議改善觀光導引系統。

網傳「週一週二別來台南」，引發熱議，成了議員質詢話題。（擷取自南市議會市政總質詢直播）

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