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    首頁 > 生活

    鴻海星光計畫 號召一對一學伴老師

    2026/05/20 20:59 記者楊綿傑／台北報導
    鴻海教育基金會現正開始召募115學年度「星光計畫」一對一學伴老師，邀請對教學有興趣、對助人有熱情的朋友加入一對一線上或實體課輔行列，一起協助弱勢學生穩定學習、逐步找回信心。（鴻海教育基金會提供）

    鴻海教育基金會現正開始召募115學年度「星光計畫」一對一學伴老師，邀請對教學有興趣、對助人有熱情的朋友加入一對一線上或實體課輔行列，一起協助弱勢學生穩定學習、逐步找回信心。（鴻海教育基金會提供）

    鴻海教育基金會現正開始召募115學年度「星光計畫」一對一學伴老師，邀請對教學有興趣、對助人有熱情的朋友加入一對一線上或實體課輔行列，一起協助弱勢學生穩定學習、逐步找回信心。

    基金會指出，許多弱勢孩子一旦上課時聽不懂，回家又無人可問，久而久之就更聽不懂而更加覺得學習很難，往往課業嚴重落後於班上同學，所以透過一對一的方式，不趕學校進度，只看學生程度，一步一步把孩子不會的地方補起來，慢慢重拾孩子的學習信心與動力。有學生分享「以前看到考試就很害怕，現在比較敢寫了！」、「原本看不懂的題目，現在可以知道意思了。」、「原來學英文蠻好玩的！」......一點一滴的改變，讓孩子越來越有自信。

    不只弱勢學生受惠，基金會指出，星光計畫也悄悄改變了參與其中的課輔老師。一位學伴老師就跟分享「我原本以為自己是在教學生，後來才發現，反而我從學生身上學到更多！」也有人提到「以前覺得我可以念好學校是因為我很努力，現在才發現，那是因為我很幸運生長在一個可以安心讀書的好家庭中，這讓我更懂得感恩。」。從教學到陪伴，許多學伴老師在過程中也重新審視省思了自己，讓自己也跟著學生一起更進步。

    基金會提到，為確保一對一教學品質，星光計畫建立完整支持系統，從進入計畫前的「相見歡」活動，協助學伴與學生建立關係，到教學期間提供國文、英文、數學與心理輔導相關師培課程，並由督導持續陪伴與協助備課，透過一系列制度化的設計，讓學伴在教學現場不必獨自摸索，而是能在穩定的扶持系統中，安心陪伴孩子成長，讓一對一老師可以感受到「不是一個人單打獨鬥，而是有團隊一起努力」的溫暖支持。

    鴻海星光計畫自2022年推動以來，已於全台合作超過30個課後據點，每年照顧近400位家境清寒、課業落後的孩子，讓他們在下課後有地方可以去、有晚餐可以吃，有人陪寫功課外，更提供一位專屬的學伴老師，每週2次為孩子進行一對一課業輔導。基金會表示有熱情的大學生、碩博士生與社會人士均可加入。

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