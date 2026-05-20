楊双子摘布克國際獎 盧秀燕讚：城市之光、台灣驕傲

楊双子摘布克國際獎，盧秀燕讚城市之光、台灣驕傲。（市府提供）

台灣作家楊双子長篇小說「臺灣漫遊錄」摘國際文學大獎「布克國際獎」，成台灣第一人，因楊双子是台中市人，台中市長盧秀燕肯定楊双子是城市之光，也是台灣的驕傲，台中以她為榮，已送花致意。

楊双子作品「臺灣漫遊錄」今天在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」，楊双子發表得獎感言表示，「生為一名台灣人，是我的幸運；能夠以台灣作家的身分站在這裡，是我的驕傲」。

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盧秀燕下午在台中市議會備詢時對楊双子的獲獎表示，市府一直在注意，文化局更徹夜守候開獎，她第一時間已指示送花祝賀。

盧秀燕指出，要培育出一個國際級文學家極不容易，可能百年才出1人，全台能進入國際級文壇也沒幾人，楊双子是台中的城市之光，也是台灣的驕傲，台中市引以為榮。

盧秀燕說，她有看過「臺灣漫遊錄」，書中對日治時期的台灣風土民情、台灣食物都有很多描繪，但她覺得最重要的是在描繪感情、情愫，這是楊双子能進入國際文壇很重要的原因，在封閉的時代如「斷背山」一樣，對情愫有細緻描寫作創作，十分不容易。

台灣作家楊双子創作、金翎英譯的小說《臺灣漫遊錄》奪下國際布克獎冠軍寶座。（擷取自The Booker Prizes網站）

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