520不一定要有另一半！台中奪「單身之冠」 外送1人訂單六都第一

foodpanda說，520當天單人訂單占比達9成，台中奪六都「單身之冠。」（foodpanda提供）

今天520，隨著不婚、不生人口增加，台灣一人戶已達399萬戶，突破全體戶數4成，外送平台foodpanda公布去年的今天520當天訂單中一人訂單占比高達9成，而且台中奪糐六都「單身之冠！」

520不再雙人限定，foodpanda說，520當天外送需求高度集中於晚餐時段，且9成為一人訂單，在六都排行中，由台中市奪下「最愛自己」榜首，與相關統的趨勢相符，內政部資料台中一人家庭比例年增約3.5說，中科園區帶動大量年輕就業人口移入，顯示「一人生活」成為在地主流趨勢。

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一人訂單的六都排名，台中市居冠，接著為新北、桃園、高雄、台北與台南市。foodpanda指出，數劇顯示，外送服務已成為都會族群避開節慶人潮、追求高品質獨處的「避風港」，也佐證520不再是情侶專屬，一人幸福學已在全台各大城市遍地開花。

Foodpanda觀察，520當天成人玩具則以「自我探索」類的個人商品銷售量奪冠，較互動型用品高出約3倍。

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