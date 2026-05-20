計程車油價補貼已4萬輛登記 今起持綁定優惠卡最高折6000

交通部推動計程車油價折讓補貼措施，駕駛朋友持已綁定登記的優惠卡前往加油，自即（20）日起享有折讓補貼，每輛最高補助6000元。（資料照）

受國際情勢影響油價，為協助減輕計程車營運負擔及維持正常服務，交通部推動計程車油價補貼措施，提供計程車加油每公升補貼5元，每車最高補貼6000元，已於5月13日起開放受理登記。交通部公路局表示，首週已有4萬輛完成登記，駕駛朋友持已綁定登記的優惠卡前往加油，即日起享有折讓補貼，每輛最高補助6000元，協助減輕駕駛朋友油價負擔，敬請多加利用。

公路局表示，該補貼措施自5月13日起開放受理登記，實施1週來，已有約4萬輛計程車完成登記，提醒尚未辦理優惠卡或已有優惠卡但還沒登記的駕駛朋友，請先擇一向中油或台塑公司辦理優惠卡登記，登記申請期限至今年8月31日止，油價補貼則至今年12月31日止。

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公路局補充，有關中油與台塑公司申請與登記優惠卡方式、應備文件及臨櫃申辦地點，可上公路局（計程車油價折讓補貼措施網址：https://www.thb.gov.tw/cl.aspx?n=14299）或油品公司網站（中油公司：https://www.cpc.com.tw/cl.aspx?n=4442；台塑公司： https://www.fpcc.com.tw/tw/events/articles）查詢。

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