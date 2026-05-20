政大99週年校慶 吳青峰、向陽等7人獲選傑出校友

政大今99週年校慶，表揚114學年度傑出校友合照（左起鄭欽明、段鍾沂、王念慈、林淇瀁（向陽）、李靜宜、馬秀如和蘇打綠團員謝馨儀代吳青峰領獎）（政大提供）

政治大學今舉行99週年校慶慶祝大會，並頒發114學年度傑出校友獎，由音樂人吳青峰、滾石唱片創辦人段鍾沂、詩人向陽（林淇瀁）、公益廣告人王念慈、企業家鄭欽明、前總統李登輝撰稿人李靜宜、深耕審計與會計領域馬秀如等7位校友獲獎，橫跨文化創意、外交、企業與公共服務等領域，也映照出台灣近半世紀的人文與文化發展軌跡。

校長李蔡彥致詞時表示，當前國際局勢與AI科技快速變遷，全球正進入高度不確定的時代，但政大始終相信，人文精神、思辨能力與跨域創新，仍是面對未來最重要的力量。李蔡彥以長跑隱喻學校與個人的發展，過程中難免跌撞與探索，但只要保持初心、持續向前，就能穿越時代挑戰。

請繼續往下閱讀...

滾石國際音樂創辦人段鍾沂（55級財稅系），與胞弟共同創立滾石唱片，打造華語流行音樂最重要的黃金年代，培育羅大佑、李宗盛、五月天等跨世代音樂人，也深刻影響台灣流行文化發展。金曲獎「全滿貫」音樂人吳青峰（89級中文系/廣告系），從政大金旋獎出發，與蘇打綠共同走向華語樂壇高峰。

長年以筆名「向陽」活躍文壇的林淇瀁（83級新聞博），身兼詩人、作家、評論家與作詞人，持續以文學回應台灣社會與文化變遷。致詞時，他回憶自己39歲辭去報社工作、重返政大攻讀博士的歲月，坦言當時背負房貸與家庭壓力，「等於重新從學徒開始人生第二段路，非常艱苦。」，「今天得到傑出校友獎，比博士證書更珍貴。」

典禮中也有不少溫暖時刻。因工作行程無法出席的吳青峰，由蘇打綠團員謝馨儀及經紀人代為領獎；公益廣告人王念慈則與好友張小燕一同現身，成為現場亮點。王念慈（59級新聞系）長年透過公益廣告與紀錄片關注生命教育、安寧療護與失智照護，其作品「我18歲，我不抽煙」、「我不認識你，但是我謝謝你！」曾深深影響一代台灣觀眾。

明門實業創辦人鄭欽明（88級EMBA）將企業打造為全球最大嬰童安全座椅製造商，並因女兒聽損經歷，與夫人成立雅文兒童聽語文教基金會，至今已協助近6000名聽損兒童；外交系李靜宜（70級外交系/74級外交碩/93級外交博）則曾任前總統李登輝秘書與撰稿人，退休後投入文學翻譯與出版，持續在外交與文化之間搭起橋梁。

長年深耕審計與鑑識會計，曾任監察委員的馬秀如（57級會計系/61級會計碩），推動我國會計制度重大變革，為公共監督之典範。從音樂、文學、公益到企業與公共服務，七位校友的人生軌跡，不僅見證台灣社會近數十年的文化發展，也映照政大長年累積的人文精神與社會關懷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法