出門帶傘！週四午後變天 北宜山區防雨彈

週四午後北部、基隆、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部山區有局部大雨發生的機率。（記者塗建榮攝）

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

中央氣象署預報，明天週四（21日）環境為西南風，上午各地多雲到晴，下午起鋒面逐漸接近台灣北部海面，環境水氣增多，桃園以北及新竹至嘉義山區有零星短暫陣雨，其他地區雲量增加。午後北部、基隆、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部山區有局部大雨發生的機率，中午過後前往上述地區建議攜帶雨具備用。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫普遍為23至26度，白天溫暖偏熱，基隆及東半部高溫約30至32度，西半部31至34度，其中在南部近山區有局部36度左右高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。

離島天氣：澎湖晴時多雲，26至29度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，24至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，23至27度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，台灣周邊同樣為西南風環境，但受到北方鋒面系統將華南水氣帶出影響，除東南部地區及恆春半島仍局部有零星降雨外，桃園以北地區局部也有零星短暫雨發生；其他地區大致維持上午多雲到晴，午後雲量增多，北部及東部地區和各地山區及近山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態，午後降雨情形較週三來的明顯，外出請多留意並攜帶雨具。氣溫方面變化不大，仍是日間偏熱、早晚較涼的型態，山區活動多留意天氣變化。

紫外線指數方面，除金門、連江縣為「高量級」外，其餘皆為「過量級」。

風力偏強，桃園至苗栗、彰化、台東局部地區及綠島、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請多加留意。

週四金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，離島交通往返請留意最新航班資訊。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級。

週四白天天氣預測。（擷取自中央氣象署網站）

週四白天天氣與降雨機率。（擷取自中央氣象署網站）

週四的紫外線指數，除金門、連江縣為「高量級」外，其餘皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週四的空氣品質，宜蘭、花東、高屏空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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