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    首頁 > 生活

    埔里幸福巴士試營運 7/31前免費

    2026/05/20 19:18 記者陳鳳麗／南投報導
    埔里幸福巴士開始試營運，有5人座和9人座兩種小巴。（南投縣政府提供）

    埔里幸福巴士開始試營運，有5人座和9人座兩種小巴。（南投縣政府提供）

    交通部公路局補助南投縣第8個鄉鎮的「埔里幸補巴士」，今天開始試營運，共有4部小巴，分埔南線和埔北線，鎮內任意點對點往返，但須前一天預約，而且同條路線要有2人預約才會開，7月31日前免費搭乘，8月1日起收費，車上不付現，搭乘只能刷敬老卡、悠遊卡、一卡通和愛金卡。

    南投縣第8個營運的「南投幸福GO」巴士，下午在埔里藝文中心舉行試營運啟動典禮，由台中區監理所所長楊聰賢與南投縣副縣長王瑞德共同主持，楊聰賢指出，埔里幸福巴士由「南投客運」配置4輛小客車，規劃「幸福埔南線」與「幸福埔北線」兩條廊線，採實名制全預約、點對點的「全鎮任意兩地往返」全彈性共乘模式

    南投縣府交通管理所說，埔里鎮民搭乘埔里幸福巴士必須前一天預約，可打免付費專線：0800-885-658，或以官方LINE（@ntgo）預約。幸福巴士每天營運時間從上午6點到晚間9點，只要預約可點到點接送，但同一部車至少要有兩人預約才行駛。

    試營運到7月31日，期間全部免費搭乘，而8月1日起即要付費，8公里算一段票，最多付三段票，全票1段票25元，半票13元，另有20元專屬學生票，車上不付現金只能刷卡，長輩可刷敬老卡，一般民眾則可用悠遊卡、一卡通或愛金卡。

    埔里長輩體驗「幸福埔南線」巴士。（南投縣政府提供）

    埔里長輩體驗「幸福埔南線」巴士。（南投縣政府提供）

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