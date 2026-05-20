康芮風災2年過了「赤科山農路主線還沒修好」 花蓮縣府這麼說

赤科山產業道路主線10.9K在2024年10月底康芮颱風發生大崩塌，至今路還沒修，縣府說，去年12月招標迄今已經流標4次。（農民提供）

花蓮兩大金針山赤科山、六十石山花季將在8月開跑，但赤科山產業道路主線在前年康芮颱風造成兩處大崩塌，目前還在招標中，支線田螺坔農路今年又在整修，居民只能走竹林產業道路上下山，路途遙遠，農民抱怨修復進度慢！縣府昨天會同玉溪農會、玉里鎮公所及縱管處等共同會勘，希望趕在金針花季前完成修繕。

再過3個月，玉里赤科山年度盛事金針花季就要到了，然而赤科山主線農路自2024年10月底康芮颱風風災迄今尚未修好，上山走到10.25K叉路就會遇到封路，去年花季時得左轉走支線田螺坔農路，經綠點酒莊上赤科山。

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民宿主人李先生批，颱風過後都快要2年了，赤科山仍然一條像樣的路都沒有，主線10.7K、10.9K大崩塌路段都還沒修，至今仍道路中斷，支線田螺坔農路狹窄又陡，都會區遊客抱怨險象環生，總算今年1月開始修，但修路的同時道路也封閉，居民出入及遊客都得繞更遠的竹林產業道路，路程多開20分鐘到半小時，希望縣府加快速度。

對此縣府農業處長陳淑雯說，赤科山農路自從2022年的0918地震後地質變脆弱，碰到颱風易崩塌，其中2024年康芮颱風造成上山主線10.7K、10.9K大崩塌，去年爭取中央補助1.6億元經費，主線災修工程9千多萬元去年12月第一次招標，但至今流標4次，原因是地處偏遠山區工程難度又高，將會盡速辦理檢討修正後重新招標。

陳淑雯說，支線田螺坔農路加主線7.6K災修工程，總經費6280萬餘元在今年1月動工，透過下邊坡擋土牆增加路幅、也補助玉里鎮公所經費做指示標，昨天視察時還在工程灌漿，預計7月完工，應可趕上今年花季使用。

赤科山產業道路支線田螺坔農路邊坡灌漿，增加路幅寬度。（花蓮縣政府提供）

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