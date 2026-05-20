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    首頁 > 生活

    台灣醫療之光！彰基創新發明 巴黎國際發明展斬獲1金2銀1銅

    2026/05/20 20:22 記者張聰秋／彰化報導
    2026年法國巴黎發明展，彰基勇奪4項大獎，得獎證明彰基展現臨床與研發緊密結合所累積出來的成果。（彰基提供）

    2026年法國巴黎發明展，彰基勇奪4項大獎，得獎證明彰基展現臨床與研發緊密結合所累積出來的成果。（彰基提供）

    醫護人員替病患進行超音波導引治療時，經常得一手拿探頭、一手同步抽積水或注射藥物，操作稍有不穩，不僅增加困難度，也可能提高風險。彰化基督教醫院將第一線臨床痛點化為創新設計，研發出「注射器抽送裝置」，在2026法國巴黎國際發明展勇奪金牌，也帶領彰基團隊一舉拿下1金、2銀、1銅佳績。

    解決醫護痛點 研發「注射器抽送裝置」

    此次獲金牌的「注射器抽送裝置」，是從臨床實際需求所開發的輔助器材。彰基指出，醫護人員在超音波定位過程中，常需同步完成抽液或注藥等動作，透過該裝置可提升操作穩定性與效率，減少人力負擔，也降低醫療操作風險，因此獲得評審青睞。

    另外兩項銀牌作品，分別為「管制藥品銷燬輔助裝置」及「智慧引導清潔系統及其裝置」。其中，前者作品主要改善醫療院所管制藥物銷毀流程，降低人為疏失與管理風險，後者運用智慧感測與引導技術，即時回饋洗手動作與未清潔區域，協助學習者修正洗手盲點，提升感染控制教育效率。

    獲得銅牌的「智能螢光手部清潔評估系統」，則運用人工智慧與影像辨識分析手部清潔完整度，將原本肉眼難以判斷的清潔死角數據化，讓學習者能清楚掌握改善成果，作為手部衛生教育最後評估關卡。

    彰基總院長陳穆寬說，醫療創新不能只停留在研發概念，而是要真正回到臨床需求，改善醫療流程與病人安全。院方長期透過制度鼓勵臨床團隊投入創新研發，讓醫護與跨專業團隊能把第一線照護經驗，轉化成具實用價值的醫療工具與智慧系統。

    2026法國巴黎國際發明展，彰基抱大獎回國，奪下1金2銀1銅。（彰基提供）

    2026法國巴黎國際發明展，彰基抱大獎回國，奪下1金2銀1銅。（彰基提供）

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