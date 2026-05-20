總統府資政田弘茂嘉大演講 籲學子了解國際情勢思考台灣未來

總統府資政田弘茂（右三）今到嘉大演講，校方致贈紀念旗致謝。（民眾提供）

前外交部長、總統府資政田弘茂今受邀到嘉義大學民雄校區演講，他以自身經驗分享台灣國際角色、全球政經局勢與民主價值看法，給予青年世代應具備的國際視野與競爭力等見解，呼籲學子了解國際局勢，深入思考台灣的未來。

嘉大「國際大師講座」透過外交部雲嘉南辦事處處長曾榮傑協調，邀請兼任國策研究院文教基金會董事長的田弘茂出席演講，講題為「台灣在國際上所扮演的角色與年輕學子應有的國際觀」，嘉大副校長黃月純代表嘉大致贈紀念旗給田弘茂，感謝他為學生開拓外交視野帶來精湛演講。

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田弘茂說，台灣仰賴生意貿易維持經濟，雖然地方小，但是有很重要的位置，現在面臨很嚴峻的國際情勢，美國與中國的對抗，必須妥善面對與因應；中國實行共產主義制度，希望同學深入思考中國的價值觀跟政治制度與我們的差別，以及未來幾年、幾十年後，台灣的選擇應該站在哪一邊？

曾榮傑表示，面對快速變動的國際環境，青年世代更應培養國際觀與跨文化能力，提升台灣未來國際競爭力。

黃月純表示，透過田弘茂前部長的演講，讓學生得以了解台灣的外交工作，開拓國際視野，對學生是很寶貴的提醒與助益。

總統府資政田弘茂（左二）今到嘉大演講，提醒青年世代具備國際素養、培養競爭力。（民眾提供）

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