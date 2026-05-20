屏東九如農會引進日本越光米種植 首批今平價上市推廣

屏縣九如鄉農會引進日本種越光米種植，首批上市。（記者羅欣貞攝）

長年以生產水果為主的屏東縣九如鄉，也要搶攻稻米市場，九如鄉農會引進日本種的越光米種植，首批今（20）日上市，以市價約5折的優惠價推出，希望逐步受到消費者肯定，未來能打造九如在地的稻米品牌，讓農民有更多出路。

屏縣九如鄉有檸檬的故鄉之稱，近30年來農業以水果、蔬菜生產為主，在88風災後高灘地禁種高莖作物，於是農民逐漸在高灘地改養蝦或種植水稻，其中種植水稻面積約100公頃，約有20多位農民投入。

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屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文表示，有鑑於台灣鄉親喜歡吃日本米，因此農會逐步鼓勵農民從種植蓬萊米轉種越光米，日本品種的優點是比較黏，粒粒分明且有香氣，非常好吃，輔導農民種植生產，可以讓喜歡吃日本米的消費者，不用遠赴日本，在九如就近也能吃到，服務在地鄉親。

九如農會也說，農民首先要克服心理障礙，越光米雖品質很好，但產量約只有一般蓬萊米的一半而已，一分地產量約1千台斤，但也可藉此請農民將過去追求產量的想法轉為對品質要求的提升，目前鄉內已有農民逐漸轉種越光米，也有農民將過去在外縣市種植的經驗分享回來。

龔泰文分析，高灘地沖積土土壤肥沃，病蟲害防治只需一次到兩次即可，可在相對安全的環境下種植水稻，農民未來每年可投入一、二期稻作，第三期改種紅豆、毛豆等輪作，收益沒有問題。

九如鄉農會首批越光米今日在超市上架，1公斤裝每包120元、3公斤裝每包360元，農會盼以平價推廣，未來產量穩定之後，打造在地品牌，以幫助更多農民順利搶進稻米市場。

屏縣九如鄉農會推出日本種越光米。（記者羅欣貞攝）

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