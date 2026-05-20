蟑螂成紅娘、羽球牽姻緣 台南308對新人520登記結婚

台南520浪漫日爆棚，308對新人甜蜜完婚。（台南市民政局提供）

5月20日諧音「我愛你」，成為不少新人心中最具紀念意義的浪漫日子，台南市今（20）日共有308對新人選在這天完成結婚登記，為迎接這「甜蜜時刻」，各戶政事務所精心打造浪漫拍照區、特色背板與手拿板，準備精美小禮物，讓新人在人生重要時刻留下難忘回憶。

在安南戶政事務所完成登記的楊先生與林小姐，緣分從一隻蟑螂開始。當時在餐廳擔任外場人員的林小姐，因突然出現的蟑螂受到驚嚇，身為廚師的楊先生立刻出手「英雄救美」，意外讓兩人逐漸熟識並進一步交往。兩人笑稱，當年的「不速之客」竟成了牽起緣分的紅娘，交往2年多後，決定在充滿愛意的520攜手步入婚姻。

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在佳里戶政事務所登記結婚的陳先生與張小姐，兩人因羽毛球結緣。陳先生原本固定到球場運動，而首次受朋友邀約打球的張小姐，也因此與他相識，從球友變搭檔，再從搭檔成為人生伴侶。兩人分享說，原本只是一起打球，沒想到最後竟成了要攜手一輩子的另一半，因此特別選在象徵「我愛你」的520完成結婚登記，象徵展開人生新的「雙打比賽」。

台南市民政局統計，今年520全市共有308對新人完成結婚登記，其中同性結婚有12對。登記對數前3名分別為北區49對、永康區33對，以及東區、佳里區各25對。

今天520「我愛你」，各戶政所甜蜜滿滿。（台南市民政局提供）

「我愛你」效應發威，戶政所精心布置變放閃現場。（台南市民政局提供）

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